Lääneriigid: Iraani tuumakõnelused on kokkuvarisemise äärel

"Läbirääkimised seisavad silmitsi eluohtliku hädaolukorraga. On osaline ja aeglane edasiminek, kuid läbirääkimised ei saa nii aeglases tempos jätkuda, samal ajal kui Iraani tuumaprogramm areneb nii kiiresti," ütles Prantsusmaa välisminister Yves Le Drian

Euroopa diplomaadid on juba mitu kuud hoiatanud, et on vähe märke selle suhtes, et kokkulepe sõlmitakse lähiajal, vahendas The Times.

"Lääneriigid võivad peagi kõnelustelt lahkuda. Praegu on otsustav hetk. See on tõesti nädalate küsimus, millal me otsustame, kas saame naasta lepingu vastastikuse järgimise juurde või mitte," ütles USA välisminister Antony Blinken.

Senine tuumalepe muutus kehtetuks 2018. aastal, kui USA sellest ühepoolselt taganes ja kehtestas taas ranged majandussanktsioonid Iraani vastu.

Aasta hiljem hakkas Iraan vastumeetmeid rakendama, loobudes mõningatest leppega võetud kohustustest, näiteks rikkudes rikastatud uraani varude kokkuleppes sätestatud piirmäärasid. Joe Biden on öelnud, et soovib USA naasmist kokkuleppesse, kuid Washington süüdistab Iraani venitamises ja "radikaalsete" nõudmiste esitamises.

Läbirääkimised venivad ka seetõttu, et Iraanis toimusid eelmisel aastal presidendivalimised. Võitis vaimulik ja endine peakohtunik Ebrahim Raisi, kes on tuumaleppe taastamise suhtes skeptiline.

Raisi külastas kolmapäeval ka Moskvat, kus ta kohtus Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.