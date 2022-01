Kantsler: plaan NATO lisavägede toomiseks Eestisse on olemas

"Meid puudutavaid otsuseid tehakse vastavalt ohuolukorrale. NATO-s teeb neid otsuseid Euroopa vägede ülemjuhataja (SACEUR), pidades loomulikult nõu kõikide liitlastega. Me võime täna kinnitada, et need plaanid on olemas, need on läbi harjutatud ning igapäevane tõhus töö selle osas käib," rääkis Salm esmaspäeval "Välistunnis".

Salmi sõnul pole neist plaanidest avalikult räägitud, kuna praeguses rahvusvahelises olukorras on peamine pingutus läinud diplomaatiale. "Ja meil läänemaailmas on kombeks, et diplomaatiliste pingutuste taamal relvadega ei vehita," märkis Salm.

Salmi täiendanud kaitseväe juhataja Marin Herem rõhutas, et kuna võimalik Eesti puudutav sõjapidamine mõjutaks laiemat piirkonda, siis tuleb ka vägede paigutamisel vaadata laiemat regiooni. "Me peame vaatama meie regiooni tervikuna – see on kolm Balti riiki ja ka Poola. Igasugune tugevdus, mis siia poole planeeritakse, vaadatakse täpselt samades raamides. Eesti tugevus seisneb ka Läti ja Leedu olukorras ning ka vastupidi," rääkis kindralleitnant Herem.

"Kui planeeritakse midagi tuua näiteks Poola või Lätti, siis see mõjutab täpselt sama moodi oluliselt ka meie julgeolekut. Nii, et ei peaks olema nukker, kui midagi tuuakse meie naaberriikidesse, see kõik on väga hea, kui see vastavalt ohuolukorrale toimub," rõhutas kindral Herem.

Kantsler Salmi sõnul puudutab ettearvamatus ka NATO korraldatavaid õppuseid alliansi idatiival, mis ulatub põhjas Norras Arktikast kuni Mustal mere ja Türgini lõunas.

"On väga täpselt kalibreeritud, kus toimuvad õppused, näiteks umbes kuu aja pärast toimuvad Arktikas Norras väga suured õppused, mis sama moodi saadavad teisele poolele sõnumi, et me oleme igal pool valmis ja igal pool tuleb meiega arvestada. See, mis moodi täpselt ja kus midagi teha, otsustatakse sama moodi. Kui siin mitu nädalat ette kireda, siis see teeb ju vastusammude tegemise oluliselt lihtsamaks. Mingi üllatusmoment peab ka olema," rääkis Salm.

Küsimusele USA sõjaväelaste toomise kohta Eestisse vastas Herem, et USA sõdurid on siin pidevalt olemas, ehkki vahetuvad rotatsiooni korras nagu ka brittide juhitud NATO lahingugrupi üksused Tapal.

"Neid keegi ei märka, aga erioperatsioonide väejuhatuse juures on juba mitu aastat USA eriväelased. Nad on siis sisuliselt pidevalt," rääkis Herem.

Kindrali sõnul ei ole kaitseväel täna selliseid plaane, et USA mingid täiendavad üksused paikneksid siin alaliselt paikneks. "See, et USA üksused tuleksid siia ohu korral meid tugevdama, neid protseduure me töötame kogu aeg läbi õppustel, seda küll. Aga seda alaliselt siin midagi paikneks, selle kohta minul andmeid pole," rääkis Herem.

Salm selgitas, kuidas NATO heidutuse struktuur töötab ning et see on kehtinud juba kuus-seitse aastat. Selle kohaselt on alliansil 5000-pealine kiirreageerimisvägi ja selle taga veel 40 00-meheline kiireageerimisüksus. "Need on NATO-l kogu aeg olemas, täna käib jutt sellest, et kui detsembris alliansi välisministrid kohtusid, siis anti suunis neid vägesid vaja tugevdada. Selle üle käib jutt ning selle kohta võib lähiajal otsuseid tulla," rääkis Salm.