Suurriikide juhid lubasid koostööd Venemaa sissetungi korral Ukrainasse

USA presidendi Joe Bideni eestvedamisel toimunud videokõne Euroopa liidritega kestis 80 minutit.

Videokõnes osalesid USA president Joe Biden, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, Suurbritannia peaminister Boris Johnson, Itaalia peaminister Mario Draghi, Poola president Andrej Duda, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Biden ütles pärast vestlust ajakirjanikele, et eurooplastega kohtumine oli väga- väga hea ning et seal valitses täielik ühtsus.

Liidrid arutasid ühiseid pingutusi Venemaa agressiooni tõrjumiseks Ukrainas, sealhulgas massiivsete tagajärgede ja ränkade majanduslike kulude kehtestamise ettevalmistamist Venemaale ning NATO idatiiva julgeoleku tugevdamist, teatas Valge Maja.

Prantsusmaa teatel nõuab olukorra deeskaleerimine kindlaid ja usutavaid hoiatusi. Pariis peab vajalikuks jätkata Normandia formaadiga ning president Emmanuel Macron helistab lähipäevil Venemaa kolleegile Vladimir Putinile ja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile.

Poola president Andrej Duda ütles pärast videokõnet, et praegu pole ühtki indikatsiooni, et Poola oleks ohus.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles, et president Putini korraldatud invasioon oleks katastroofiline samm, mis viiks Venemaa verisesse ja venivasse konflikti. Johnson lisas ajalehe The Times teatel, et tema hinnangul ei ole sõda välditav ning ta avaldas lootust, et mõistus võidab.

Liitlased rõhutasid, et diplomaatilised kõnelused Venemaaga jäävad peamiseks eesmärgiks, teatas Downing Street.

Euroopa Komisjoni teatel jagasid liidrid olukorra tõsiduse hinnangut. Nad avaldasid lootust, et diplomaatia on edukas, kuid valmistuvad ka teisteks võimalusteks.

President Ursula von der Leyen kinnitas taas Euroopa Liidu tugevat toetust Ukrainale, mis sisaldab uut finantsabipaketti 1,2 miljardi euro ulatuses.