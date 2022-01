Varjak: teadusnõukoda on oma seisukohad valitsusele esitanud

Teadusnõukoda on oma seisukohad valitsusele piirangute kohta esitanud, kuid neist on enne valitsuse otsuseid vara rääkida, ütles Vikerraadio hommikusaatele antud intervjuus teadusnõukoja liige, viroloogiaprofessor Margus Varjak.

"Vara rääkida. Teadusnõukoda on oma seisukohad esitanud, aga see on valitsuse enda otsus, mida edasi teha," ütles Varjak vastuseks saatejuhi küsimusele oodatava piirangute leevendamise kohta.

Kas omikroniga saab koroona läbi? Varjak tõdes, et teadusnõukoda on kergelt optimistlik. "Oleks vaktsineerituse tase veel kõrgem, siis võiks olla veel optimistlikum," lisas ta.

"Laine tipp pole veel saabunud, kõige tähtsam kriteerium on haiglakoormus," ütles Varjak. Ta tõdes, et 6000 positiivset testitulemust päevas on reaalne, 10 000 positiivse testi juures päevas jääb testimisvõimekus Eestis sellele alla.

Teadusnõukoja juht Toivo Maimets ütles reedel, et terviseamet ja teadusnõukoda esitavad teisipäeval valitsusele hinnangu, mille alusel võiks hakata leevendama piiranguid.

"Me tahaks kõigist nendest piirangutest lahti saada, need segavad meie elu. Piirangutest tuleb lahti saada nii kiiresti kui võimalik, aga nii aeglaselt kui vajalik," ütles Maimets.

Maimets lisas, et näiteks Ühendkuningriigis on nakatumislaine tipp seljatatud ja seepärast on loogiline neil ka asuda piiranguid leevendama ning samasugused arutelud tuleb algatada ka Eestis.