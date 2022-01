AirBaltic plaanib juurde palgata 500 töötajat

AirBalticus töötab praegu 1558 töötajat. Eelmisel aastal palkas firma juurde 559 töötajat. Firma plaanib sel aastal oma tegevust laiendada, seetõttu on vaja juurde uusi töölisi, vahendas LSM.

Gaussi sõnul pole koroonaviiruse omikroni variandi tõttu tekkinud nii suurt tööjõupuudust, et lennud on pidanud ära jääma. Gauss lisas, et kõik firma töötajad on vaktsineeritud.

Gauss hindas, et lennufirma hakkab kasumit teenima 2023. aastal. "Tahame naasta kasumi teenimise juurde ja siis oleme nõus ettevõtte viima ka börsile. Selle ettevalmistamine võtab aega 12 kuud, meil on vaja palgata nõustajad, kes valmistavad meid börsile minekuks ette," ütles Gauss.

Läti riigile kuulub Airbalticust 96, 14 protsenti. Taani ärimehele Lars Thuesenile kuulub 3,86 protsenti. Sel ja eelmisel aastal kokku on valitsus juba lennufirma põhikapitali suurendanud 291 miljoni euro võrra.