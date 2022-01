Karilaid: teadusnõukoja soovitus ei keela valitsusel teha järgmist sammu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et teadusnõukoja soovitus mitte tuua koroonapassi tagasi kiirtestide võimalust on üks arvamus paljudest ja ei keela valitsusel teha järgmist sammu. Karilaid taunis asjaolu, et "osad poliitikud" kasutavad teadusnõukoja soovitusi oma otsustamatuse edasilükkamiseks.

"Meie teadusnõukoja lõppjäreldusega lõpuni nõus ei ole ja näeme, et siin tegelikult on ka võimalus poliitikutel ikkagi mingeid samme teha piirangute lõdvendamise suunas," ütles Karilaid ERR-ile.

"Ma arvan, et ka poliitikutel ei maksa mõningate teadlaste selja taha pugeda ja proovida oma otsustamatust edasi lükata. See pandeemia on juba üle kahe aasta kestnud. On aeg hakata samm-sammult ühiskonnas piiranguid maha võtma," sõnas Karilaid.

"Hetkel me võtame sellise hoiaku, et meil on pigem lisaküsimusi ja meie ei ole saanud sellele veel tõestust. Me näeme, et see on üks arvamus," lisas ta.

Karilaiu sõnul ei keela teadusnõukoja soovitus valitsusel teha järgmist sammu, et lubada seda kiirteste kasutada kohvikutes ja spordiklubides. "Ja elementaarne on, et uisuväljakutele ja suusamägedele võiks kiiretestiga saada," märkis Karilaid.

"Me oleme siin suhelnud ka teiste teadlastega, professor Irja Lutsariga (endine teadusnõukoja juht - toim.), kes pigem on täna seda meelt, et me võiksime lubada kiirteste," lausus Karilaid.

Karilaiu sõnul mõjutavad piirangud nii vaimset tervist kui ka majandust.

"Loomulikult on meie piirangute eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja majandust, aga pidevalt peab jälgima protsessi, et nende piirangutega liiale ei mindaks," ütles ta veel.

Teadusnõukoda andis teisipäeval oma soovituse seoses kiirtestide taas kasutusele võtmisega vaktsineerimise ja läbipõdemise tõendi kõrval.

"Arvestades epidemioloogilist olukorda ja asjakohaseid teadusuuringuid ei toeta teadusnõukoda praegu testide kasutamist covid-negatiivse tõendina lubamaks vaktsineerimata inimesi rahvarohketele üritustele," seisis teadusnõukoja soovituses.