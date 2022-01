Koroonatõendist loobumist toetavad kõik riigikogu fraktsioonid

"Ma arvan, et see on osa sellest, mida Keskerakond täna teeb. Kui vaadata Keskerakonna üldist hoiakut, siis nende nõudmised on ju alati sellisel päiksepoolsel küljel. Kui kõik näevad, et omikroni laine hetkel kasvab ja me kõik ootame, et maratoni lõpusirge juba paistma hakkab, siis sel hetkel öelda, et me toome finiši lähemale, on loomulikult populaarne," rääkis Keskerakonna koalitsioonipartneri Reformierakonna juhatuse liige Kristen Michal kolmapäeval ERR-ile.

"Eks see eeskätt on tingitud sellest, et võtta populaarne seisukoht ja survestada just valitsust sellele vastandudes, et nemad tahaksid kiiremat vabanemist, kui valitsus tahaks. Eks see ilmselt tekitab taaskord mõningaid pingeid siin juhtimisalaselt, ei muud," tõdes Michal.

Tema hinnangul võib koroonatõendi kaotamine tulla päevakorrale paari nädala või ühe kuu pärast, kuid juba praegu võiks hakata üle vaatama tulevast koroonameetmete korraldust. "Ja selle ajal loomulikult võib ka teoreetiliselt juba arutada, mismoodi elu siis pärast seda lainet võiks käia: kas kasutusse tulevad kiirtestid, tulevad juurde vaktsineerimispass, läbipõdemise tõend. Ootus on ju, et ühel päeval võib-olla pääseme neistki," rääkis Michal.

Opositsioonilise Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (ERKE) liige Siim Pohlak ütles, et EKRE on jätkuvalt seisukohal, et koroonatõend tuleb kaotada ning viitas, et Keskerakond ei toetanud tema fraktsiooni sellekohast algatust.

"Mõned nädalad tagasi oli riigikogus hääletusel EKRE fraktsiooni esitatud otsuse eelnõu "Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina". Keskerakond oleks saanud seda otsust toetades astuda olulise sammu lähemale koroonatõendite kaotamisele, aga kahjuks hoidus nende fraktsioon hääletusel osalemisest ja praegu domineerib selgelt reformierakondlik vaade piirangute ja tõendisüsteemi jätkamiseks," märkis riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Pohlak.

"Arvestades tänast olukorda, kus nakatuvad massiliselt ka vaktsineeritud inimesed, siis on koroonatõend igasuguse mõtte kaotanud ja EKRE fraktsioon on seisukohal, et Covid-pass tuleb kaotada. Kui Keskerakond soovib sõnadelt tegudele liikuda, siis selleks on meil hääled riigikogu saalis olemas," lisas parlamendi suuruselt kolmanda fraktsiooni liige Pohlak.

Ratase suhtes oli kriitiline ka Isamaa poliitik, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Priit Sibul, kes ütles, et ka tema meelest tuleks koroonatõend kui ebamõistlik kaotada ning taastada kiirtestimine.

"Seda on Isamaa juba pikka aega ette pannud. Kui valitsus jookseb koroonakriisi sündmustel ja lahendamistel sabas, siis Keskerakond jookseb ideedega Isamaa sabas," rääkis Sibul. "Juba detsembri volikogus toetas Isamaa kiirtestide kasutuselevõttu. Ja kui see on alus ühiskonna korraldamisel, siis ei ole passil mingit vajadust. Uue tüvega nakatumise kasv ainult näitab seda, et nn koroonapass ei ole lahendus ühiskonna korraldamiseks," rõhutas ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Lauri Läänemets ütle ERR-ile, et talle tundub idee koroonatõend kaotada ning hakata rohkem kiirteste kasutama, mõistlik, kuigi erinevalt valitsusest ei ole temal kasutada eksperte, kellelt täpsemaid hinnanguid saada. "Ka minu enda kogemuse põhjal tundub, et kiirtest näitab palju paremini kui vaktsineerimine. Mina olen kaks korda vaktsineeritud, aga olen ikkagi juba kaks korda Covid-19 läbi põdenud. Nii, et edasikandmisest see nagu ei päästa," rääkis Läänemets. "Ehk siis kõrvalt vaadates see tundub mõistlik, et ühiskond saaks normaalselt toimida."

Eesti peab valmistuma vaktsineerimistõendi siseriiklikuks kaotamiseks, teatas valitsuskoalitsiooni kuuluva Keskerakonna esimees Jüri Ratas kolmapäeval. "Peame hakkama tõsiselt ettevalmistusi tegema ka Covid-tõendite siseriiklikult kaotamise osas. See ei juhtu üleöö, see võtab rohkem aega. Aga minu meelest me peame sinnapoole liikuma," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias. "Covid-tõendite kasutuselevõtt on kindlasti olnud õige, kuid see on oma aja ära elanud. Reisidokumendina jääb see küll meiega veel mõneks ajaks."