Iduettevõtted on vähem kui kuuga kaasanud ligi 800 miljonit eurot

Eesti idufirmadele on aasta alanud erakordselt edukalt. Esimese 27 päevaga on kiirelt kasvavad tehnoloogiaettevõtted saanud ligi 800 miljoni jagu investeeringuid. Juba praegu on see 80 protsenti kogu eelmise aasta investeeringute mahust.

Lõviosa moodustab Bolti saadud rekordrahastus 628 miljonit eurot, millele järgnesid suurematest summadest 50 miljonit eurot Starshipi robotkulleritele ja 89 miljonit eurot Veriffi isikutuvastamise teenusele. Veriffist sai tänu suurinvesteeringule ükssarvik ehk miljardidollarise väärtusega ettevõte.

"Hiljuti kaasatud sajamiljoniline investeering läheb Veriffis tootearendusse ja edasiseks müügi- ja turundustööks. Me näeme, et see turg, kus me oleme, on väga suur, arvestades, et inimesed kasutavad meie teenust vähemalt 10 korda aastas. Kas on selleks finantsteenuste kasutamine, notariaalsete tehingute kinnitamine või muud krüptovaluutad ja uuemad virtuaalmaailmad, kus on väga tähtis inimese päris identiteet," rääkis Veriffi asutaja Kaarel Kotkas.

Kui eelmine aasta oli kiire kasvuga, siis see aasta on alanud turgudel heitlikult. Kui keerulised olud tähendavad üldjuhul suure riskiga investeeringute ärajätmist või edasilükkamist, siis praegu seda näha ei ole.

"Nähes, kui aktiivne on olnud eraisiku tasandil kinnisvaraturg, mis on teinud kinnisvarahinnad, siis inimesed otsivad oma rahale mingit paigutust. Samamoodi ka ettevõtted. Et arvata, et midagi aeglustub... Kui majandus läheb nii, nagu see läheb, siis ei ole hetkel tunda, et mingi aeglustumine toimuks," lausus SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

Riskikapitalifondidesse jõuavad tururaputused viitega, mistõttu lähiaastatel sealse raha hulk ei vähene.

"See pigem tekib inertsiga. Selleks tekivad kõigepealt läänes suured finantsotsused, kus kapitali jaotajad ütlevad, et riskikapitali varaklassi paneme vähem raha. Sealt edasi läheb fondidel fondi tõstmine raskemaks ja sealt edasi läheb idufirmadel raha tõstmine oma kasvu jaoks raskemaks. Kui jätta välja lühiajalised šokid, siis ma arvan, et kui majandus võtab riskantsema suuna pikemajaajalisemalt, siis võib-olla aasta-kahe-kolme-perspektiivis võib minna keerulisemaks," ütles riskikapitalifondi Karma Ventures asutaja Margus Uudam.

"Kui kellelgi on skaleeritav IT-tehnoloogiline asi, siis hetkel tundub, et neil on väga hea taganttuul. See tundub vähemalt hetkel populaarne koht, kuhu raha panna. Kas see raha ka tagasi saadakse... Aga see ongi riskiraha, siin tulevadki sisse riskiinvestorid, kes arvestavad sellega, et igast kohast raha tagasi ei tule," nentis Sokolov.