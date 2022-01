Lavrov: Venemaa ei taha sõda Ukrainaga

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles reedel, et Moskva ei taha Ukrainaga sõda. Lavrovi sõnul plaanib ta järgmise kahe nädalal jooksul kohtuda ka USA välisministri Antony Blinkeniga.

USA andis kolmapäeval Venemaale üle oma kirjaliku vastuse esitatud julgeolekunõudmistele. "USA ettepanekud olid paremad kui NATO-lt saadud ettepanekud," ütles reedel Lavrov.

Lavrovi sõnul otsustab lõpuks president Vladimir Putin, kuidas nendele ettepanekutele reageerida.

Lavrovi sõnul vestleb ta telefoni teel reedel ka oma Saksamaa kolleegi Annalena Baerbockiga, vahendas Interfax.

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian ütles reedel, et olukord Ukrainas on väga pingeline, kuid dialoog Venemaaga on endiselt võimalik.

"See on Vladimir Putini otsustada, kas ta soovib konsultatsioone või vastasseisu," ütles raadiole RTL Le Drian.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron suhtleb reedel telefoni teel ka Venemaa president Vladimir Putiniga.

USA president Joe Biden suhtles neljapäeval telefoni teel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Valge Maja teatel kinnitas Biden, et Washington reageerib otsustavalt, kui Venemaa tungib Ukrainasse.

Biden ütles samuti Zelenskile, et USA uurib, kuidas aidata Ukraina majandust, vahendas Reuters.

Zelenski ütles neljapäeval, et tal oli Bideniga pikk vestlus, kus riigipead arutasid ühiseid tegevusi seoses pingete maandamisega.

"Arutasime hiljutisi diplomaatilisi jõupingutusi pingete vähendamisel ja leppisime kokku ühistegevuses tulevikus. Tänan president Bidenit jätkuva sõjalise abi eest. Arutasime ka finantsilist abi Ukrainale," kirjutas Zelenski Twitteris.