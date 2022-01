Saksa välisluure juht: Moskva pole Ukraina ründamise otsust teinud

Saksamaa välisluureteenistuse BND juht Bruno Kahl ütles reedel, et Venemaal on olemas valmisolek Ukraina ründamiseks, kuid Moskva pole ründamise otsust veel teinud.

"Usun, et otsust rünnata pole veel tehtud," ütles Kahl uudisteagentuurile Reuters.

Moskva on Ukraina piiri lähedale koondanud üle 100 000 sõduri. Venemaa on süüdistanud USA-d ja teisi riike pingete suurendamises ja eitab Ukrainasse sisenemise plaane.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles reedel, et Moskva ei taha Ukrainaga sõda. Reedel vestleb Lavrov ka oma Saksamaa kolleegi Annalena Baerbockiga.

Kahl kommenteeris ka Venemaa ja Hiina vahelisi sidemeid. Tema hinnangul on kahe riigi vahelised huvid liiga erinevad.

"Pikemas perspektiivis ei tunne Vene karu end Hiina draakoni küüsis mugavalt," ütles Kahl.

Venemaa president Vladimir Putin sõidab veebruaris Hiinasse, kus ta kohtub oma kolleegi Xi Jinpingiga.

Saksamaa valitsus on korduvalt öelnud, et ei ekspordi relvi Ukrainasse. Berliini väitel on see pikaajaline poliitika, kus relvi ei tarnita kriisipiirkondadesse.

Saksamaa prokuratuur esitas neljapäeval süüdistuse Venemaa kodanikust teadlasele Moskva kasuks luuramises. Väidetavalt edastas teadlane Venemaa luurele teavet kosmosetehnoloogia kohta. Saksamaal on viimastel aastatel vahistatud mitu Venemaa kasuks luuramises süüdistatavat inimest.