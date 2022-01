Zelenski: pidev sõjaohust rääkimine kahjustab Ukrainat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski leiab, et maailma liidrid on sõjaohust rääkimisega üle pingutanud, tekitanud sellega paanikat ja kahjustanud Ukraina majandust.

Zelenski rääkis reedel välisajakirjanikele, et on teiste riikide liidritele selgitanud, et kuigi Kremlist tuleneb pidev ja püsiv oht, on ukrainlased sellega harjunud, vahendas uudistekanal CNN.

Väidetavalt olevat Zelenski ja USA presidendi Joe Bideni vahel tekkinud nende hiljutise telefonikõne ajal vaidlus, kui suur on Venemaalt lähtuva ohu suurus ning kas ja millal võiks Moskva rünnata.

Kahe presidendi neljapäeval peetud vestlus ei läinud hästi, ütleks üks Ukraina kõrge ametnik CNN-ile. Pikas ja otsekoheses telefonikõnes hoiatas Biden, et Venemaa rünnak on sisuliselt kindel ja toimub veebruaris. Zelenski kordas aga varasemat seisukohta, et Venemaa kujutab endast ohtu, kuid praegu on ebaselge, mil moel.

Zelenski rõhutas, et tema on Ukraina president, tema on riigis kohapeal ja tunneb olukorda paremini kui ükski teine president.

Samas lükkas ta ajakijrnaikega kohtudes tagasi väited erimeelsustest Bideniga. Meil ei ole president Bideniga arusaamatusi ja ma ei kritiseeri teda, ütles Zelenski.