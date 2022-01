USA uued sanktsioonid karistaks Vene ettevõtteid, mitte tavainimesi

"Me ei saa iga tegevust ette näha, kuid eesmärk on tõesti rakendada meetmeid, mis halvendavad Venemaa tööstuse võimekust ja tootmismahtusid, mitte aga ei hakkaks kahjustama tavainimesi," ütles Valge Maja riikliku julgeoleku ametnik Peter Harrell.

Tema sõnul on Ühendriigid valmis kohe pärast Vene vägede võimalikku sissetungi Ukrainasse kehtestama sanktsioone, mis tekitavad Venemaa suurtele finantsasutustele "halvavaid kulusid" ning kehtestama ulatuslikke ekspordipiiranguid, mis peaks halvendama Venemaa tööstuse olukorda keskmises ja pikas perspektiivis.

Lisaks ootaks "massiivsed sanktsioonid" ka juhtivaid isikuid, märkis Harrell.

Tema kommentaarid kitsendavad siiski võimalike piirangute ulatust, mida varem kirjeldati kui Venemaa majandust laiemalt häirivat, mis tabaks tööstuse ja tarbekaupade sektoreid nagu näiteks nutitelefonid.

USA kaubandusametnik Thea Kendler ütles reedel, et Ühendriigid kaaluvad ulatuslikke sanktsioone, mis on suunatud võtmeisikutele ja tööstusharudele, mida 2014. aastal, kui Venemaa Ukrainalt Krimmi annekteeris, ei käsitletud.

Samas rääkis president Joe Biden sel nädalal, et kaalub isiklike sanktsioonide kehtestamist Venemaa presidendile Vladimir Putinile, kui ta saadab väed Ukrainasse.

Harrell ütles, et USA strateegia hõlmab finantssanktsioone Venemaa suurte finantsasutuste vastu, et "käivitada kapitali väljavool, vallandada inflatsioon, panna Venemaa keskpank oma pankadele abi andma... nii et Putin tunneb kulusid kohe esimesel päeval".

Ekspordikontrolli meetmed kuulutataks välja paketi osana, kuid neil ei oleks tõenäoliselt sama otsest mõju ja selle asemel "kahandaks need Venemaa tööstuse võimekust paaris võtmesektoris".

Harrell ei täpsustanud sektoreid, kuid teised Valge Maja ametnikud on maininud lennundust, merendust, robootikat, tehisintellekti, kvantarvutust ja kaitsetööstust.

Asjaga kursis olev isik ütles neljapäeval Reutersile, et keskendutakse Venemaa juhtkonna jaoks olulistele strateegilistele sektoritele. Küsimusele Venemaa tulusa nafta- ja gaasisektori kohta vastas inimene, et midagi ei ole laualt maas.

Valge Maja pressiesindaja Emily Horne ütles järelkommentaaris, et ühtegi võimalust pole kõrvaldatud. "Meil ja meie liitlastel on kõik suure mõjuga sanktsioonid ja ekspordikontroll valmis rakendama nii vahetult pärast Venemaa sissetungi kui ka lainetena," ütles Horne.

Harrell ütles, et ootab, et Euroopa Liit ühineks sellega. "Tuginedes minu peetud aruteludele ja ausalt öeldes minust palju kõrgemale seisvatele inimestele... oleme üsna kindlad, et kui Venemaa Ukrainasse tungib, on meil Euroopaga väga kõrge joondumine," rääkis ta.