USA ajutine asjur Eestis: F-15 hävitajad jäävad Eestisse mõneks ajaks

USA hävitajad F-15 maandusid esmakordselt Ämaris 2014. aastal. Selle nädala kolmapäeval maandus Ämaris kuus USA hävitajat õppusteks Nutikas Kaitsja. Ameerika transpordilennukid tõid eelnevalt Ämarisse varustust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff ütles, et suur osa sellest varustusest on mõeldud Ämarisse saabunud F-15 Strike Eagle hävitajate jaoks.

"Hävitajad saabusid Suurbritanniast ja jäävad kohale mõneks ajaks. Sellega näitame toetust oma idatiiva liitlastele ja Eestile," lausus Roraff.

Varem on ühistel õhuväe õppustel koos USA-ga osalenud ka Rootsi ja Soome. Ämarit ja Soome õhubaasi on kasutanud Rootsi harjutamaks oma õhuruumi kaitset. Ukraina kriis tihendab seda koostööd, on kindel Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall.

"Ma arvan, et Soome ja Rootsi valmisolek teha koostööd NATO-ga ja samuti Balti riikidega on kindlasti tõusnud ja Ukraina kriisiga see tõuseb veelgi," ütles Crandall.

USA julgustab NATO-t varustama Ukrainat relvadega. USA on Ukrainale tarninud laskemoona, tankitõrjerakette Javelin ja plaanib anda koptereid Mi-17. Eesti on saanud USA-lt loa tarnida Ukrainale samuti Javeline. Läti ja Leedu panus on lühimaa õhutõrjeraketid Stinger.

"USA loodab, et teised liitlased tulevad sellega kaasa. Liitlaste ühtsus ja toetus

Ukrainale sellel heidutuse ja kaitse rajal ainult toetab diplomaatiat selle pinge

lõdvendamisel, mida Venemaa on tekitanud," sõnas Roraff.

Läänest saadav sõjaline abi pole siiski kaalukaussi kallutav. Matthew Crandalli sõnul on relvasüsteeme, mida nimekirja keegi ei pane, näiteks raketisüsteem Patriot.

"USA tahab tagada, et Ukraina saab end kaitsta. Aga ei taha tekitada Venemaal nii suurt paanikat, et Venemaale tundub, et nad peavad siis ründama Ukrainat," ütles Crandall.

Lõppeval nädalal andis USA kaitseministeerium valmisolekukäsu 8500 sõdurile osalemiseks NATO kiirreageerimisjõududes.

Neljapäeval saabusid Leetu Šiauliai õhubaasi ka Taani hävitajad F-16.