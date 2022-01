Stoltenberg: NATO Ukrainasse lahingvägesid ei saada

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et NATO-l ei ole plaanis lähetada Venemaa sissetungi korral NATO-sse mittekuuluvasse Ukrainasse lahingvägesid.

Küsimusele BBC telekanalile, kas ta välistaks NATO vägede paigutamise Ukrainasse Venemaa sissetungi korral, vastas Stoltenberg, et pole plaanis paigutada Ukrainasse NATO lahinguvägesid vaid keskendutakse toetuse pakkumisele.

Stoltenberg märkis, et Venemaa agressioon oma naabri vastu ei pruugi piirduda maapealse invasiooniga ja et Moskval on ka teisi meetodeid, nagu küberrünnakud, riigipöördekatse või sabotaaž.

Stoltenberg tunnistas ka, et NATO liitlaste seas on praegu lahkarvamusi, millist toetust tuleks pakkuda ja mõned liitlased on sõjavarustuse tarnimisel kõhklevad.

Selle nädala märkis Saksamaa, et parim, mida Berliin teha saaks, oleks saata Ukraina sõjaväele 5000 lahingukiivrit.

Reedel teatas ka Rumeenia, keda peetakse üheks Ukraina tugevamaks toetajaks Ida-Euroopas, et ei sekku eskaleerumise korral Ukrainasse sõjaliselt.