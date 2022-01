Venemaa lennuk rikkus laupäeval Eesti õhupiiri

Laupäeva hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi Venemaa õhuväe lennuk SU27. Lennuk viibis Eesti õhuruumis alla minuti, teatas kaitseministeerium.

Lennukil ei olnud lennuplaani, lennuki transponder oli välja lülitatud. Samuti puudus lennukil kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega.

Välisministeeriumi hinnangul oli tegemist on väga kahetsusväärse ja tõsise vahejuhtumiga, eriti silmas pidades, et selliseid rikkumisi on toimunud korduvalt. Seetõttu kutsuti esmaspäeval välja Venemaa ajutine asjur, et avaldada protesti ja anda üle noot õhupiiri rikkumise kohta.

Kaitseministeeriumi teatel see oli tänavu esimene Eesti õhupiiri rikkumine. Mullu rikkusid Vene föderatsiooni lennukid Eesti õhupiiri viiel korral.