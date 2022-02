Vähemalt 11 EL-i riigis kehtib vaktsiinitõend alla üheksa kuu

Euroopa Liidu riigid on küll otsustanud, et piiriületusel arvestatakse koroonatõendite kontrollimisel esmase vaktsineerimiskuuri kehtivusena kuni üheksa kuud, aga välisministeeriumi andmeil on vähemalt 11 riiki seadnud siiski riigi sees vaktsiinipassi kehtivuseks lühema aja.

Välisministeeriumi koostatud ülevaate kohaselt kehtib vaktsiinipass esmase vaktsineerimiskuuri puhul vähem kui üheksa kuud järgnevates riikides:

- Taani viis kuud (seejuures riiklikult on tõendist loobutud, aga see on vajalik haiglates ning eraasutused võivad omal initsiatiivil küsida);

- Luksemburg kuus kuud;

- Austria kuus kuud, alla 18-aastastel seitse kuud;

- Leedus kehtib tõend seitse kuud;

- Läti viis kuud (ainult Jansseniga vaktsineerituse puhul);

- Kreeka seitse kuud;

- Itaalia kuus kuud;

- Rootsi kuus kuud;

- Prantsusmaa kuus kuud (alates 15. veebruarist neli kuud);

- Ungari alates 15. veebruarist kuus kuud.

- Belgia alates 1. märtsist viis kuud;

Tõhustusdoosiga vaktsineerituse tõend kehtib reeglina 12 kuud või pole kehtivusele veel tähtaega kehtestatud. Erand on Austria, kus see kehtib üheksa kuud.

Lisaks on mitmes riigis muidki erandeid:

- Iirimaa on tõendi kontrollimisest täielikult loobunud;

- Horvaatia aktsepteerib kuni 1. veebruarini välja antud tõendeid 12 kuu jooksul (ehk tagasiulatuvalt ei lühenda);

- Soome on kodanikke uuest üheksakuulisest kehtivusajast teavitades märkinud, et selle võimalikku riigisisest lühendamist alles hakatakse arutama;

- Maltal kehtivad välismaa digitõendid vastavalt väljastajariigi seadusele;

- Bulgaarias ja Küprosel kehtib tõend riigis sees endiselt ühe aasta;

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ütles teisipäeval ERR-ile, et ehkki Euroopa Liidus kehtiv koroonatõend peaks lihtsustama piiriületust ja teiste riikide külastamist, on erinevused tõendite kehtivusajas ning kohatine testide nõudmine piiril tekitanud reisimisel segadust.

Volmeri sõnul on oluline vahet teha, et üks on koroonatõendi piiriülene kehtivus, teine aga selle kehtivus riigi sees. See võib kaasa tuua olukorra, kus välisriiki sõites saab küll üle piiri, aga koroonatõendi kehtivustähtaja erinevuse tõttu ei pruugi samas riigis enam ligi pääseda üritustele ja asutustesse, kus tõendit kontrollitakse.