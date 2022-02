Kiik: kui vajadus kasvab, muudame ka teistel elualadel karantiininõuet

Kui terviseamet teatas, et lubab alates esmaspäevast Covid-19 tõttu karantiinis viibivatel tervishoiutöötajatel tööle naasta enne karantiiniperioodi lõppu, siis teistele elualadele võib see jõuda siis, kui selleks peaks vajadus olema, ütles Kiik.

"Kui vajadus peaks tulevikus kasvama, võib seda laiendada ka mujale, aga mõistlik on liikuda ettevaatlikult," lausus Kiik.

Kiige sõnul on samas igati mõistlik, et näiteks siseministeeriumi allasutustes vaadatakse riskianalüüsid üle ja tehakse neisse muudatusi. "Delta tüve ajal olid sellised nõuded igati õiged ja põhjendatud, nüüd oleme olukorras, kus on mõistlik riskianalüüsid üle vaatama," nentis ta.

Kiige sõnul pole taolisi asutusi Eestis, kus töötajatele esitati vaktsineerimise nõu, kuigi palju ning riigi tasandil pole taolist nõuet kunagi kehtestatud.

Üldiste koroonapiirangute leevendamise kohta ütles Kiik, et valitsus kavatseb järgida kokkulepet, mille järgi kaotatakse 21. veebruarist koroonapassi nõue, kui 17. veebruari seisuga on eelneva kümne päeva jooksul jõudnud haiglatesse keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covidi patsiendi päevas.

"Praegune kokkulepe on see, et vaatame 17. veebruaril üle ja juhul, kui need kriteeriumid on täidetud, mis valitsuspartnerid kokku leppisid, siis leevendus tuleb. Kui olukorrad ja kriteeriumid pole täidetud, siis ongi teine seis. Siin ei ole küsimus kellestki (teadusnõukojas, kes kahtles piirangute leevendamises – toim.) möödaminemises, vaid konkreetsetes sammud oleme kokku leppinud ja nende järgi toimime," ütles Kiik.

25 valiti otsuse tegemise piirmääraks seetõttu, et see on praegune päevas haiglasse tulevate Covid-haigete hulk, lisas Kiik. "Kümne viimase päeva keskmine on 26, see eeldab stabiliseerumist, kerget langustrendi, mis annabki võimaluse leevendustega edasi minna," lausus ta.