Põhja-Korea rahastab oma raketiprogrammi varastatud krüptovaluutaga

Põhja-Korea on varastanud miljonite dollarite eest krüptovaluutat, et rahastada riigi raketiprogrammi, selgub ÜRO värskest aruandest.

"Küberrünnakud on oluline rahaallikas Põhja-Korea tuuma- ja ballistiliste rakettide programmi jaoks," seisab aruande tekstis.

Uurijad on välja selgitanud, et 2020. aasta algusest 2021. aasta keskpaigani on Põhja-Korea küberründajad varastanud vähemalt 50 miljoni dollari eest digivara.

Rünnatud on vähemalt kolme krüptoraha vahetuskeskkonda Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias.

Praktika pole Põhja-Korea jaoks iseenesest uus. Juba 2019. aastal avaldas ÜRO aruande, millest selgub, et diktatuuririik on massihävitusrelvaprogrammidesse paigutanud vähemalt kaks miljardit keerukate küberrünnakute abil hangitud dollarit. Just küberrünnakutega hangitud krüptoraha peetakse põhjuseks, miks Põhja-Korea rasketest rahvusvahelistest sanktsioonidest hoolimata oma massihävitusrelvaprogramme edukalt edasi arendab.