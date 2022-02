Norstati küsitlus näitab Eesti 200-le rekordilist toetust

Ehkki riigikogus esindamata erakond Eesti 200 on parteide populaarsustabelis alles neljas, ei ole selle toetus Norstati küsitlustes varem nii suur olnud. Samas on valitsuse juhtpartei Reformierakonna toetus kukkunud viie nädalaga 4,6 protsendipunkti võrra ning sisuliselt võrdsustunud Keskerakonnaga.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 23,3 protsenti, Reformierakonda 21,3 protsenti ja Keskerakonda 21,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (17,6 protsenti), Isamaa (7,4 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (7,3 protsenti). Eesti 200 toetus pole Norstati küsitlustes varem nii suur olnud. Isamaa toetus kasvas nädalases võrdluses 0,7 protsendipunkti ning möödus viimaste tulemuste põhjal SDE-st. Roheliste toetus oli 1,4 protsenti.

Liidrikohal jätkava EKRE edu teisel kohal oleva Reformierakonna ees on kaks protsendipunkti. Reformierakond on viimase viie nädalaga kaotanud oma toetusest 4,6 protsendipunkti. Keskerakonna toetus on praktiliselt võrdsustunud Reformierakonna omaga, kellega on vahe 0,1 protsendipunkti ning vahe EKRE-ga on 2,1 protsendipunkti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42,5 protsenti ja opositsioonierakondi 38 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel arvestavad MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS viimase nelja nädala koondtulemust, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks EKRE toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/–1,31 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul +/–0,81 protsenti.

Norstat tegi küsitlused ajavahemikel 11.01–17.01, 18.01-24.01, 25.01–31.01 ja 01.02–07.02 ning nendele vastas kokku 4006 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil tehti küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.