Karilaid: koroonapassi võiks kaotada kohe

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et kuna koroonapassi kaotamine on poliitiline otsus, saaks selle kaotada kohe. Karilaiu sõnul on koroonapassi algne idee ammendunud. Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul tuleks siiski jälgida veel haiglaravi numbreid.

"Covid-tõendi kasutamine ei takista omikroni tüve levikut. Seda näitavad nii meie kui teiste riikide nakatumisnäitajad. Jääme Reformierakonnaga siin selles küsimuses eriarvamusele," ütles Karilaid ERR-ile.

Karilaid lisas, et ta ei toeta teadusnõukoja kasutamist selles küsimuses kilbina.

"Covid-19 meetmeid tuleb samm-sammult leevendada arvestades nii tervishoiualaseid argumente kui ühiskonna vajadusi ja majanduse toimimist," lausus Karilaid.

Karilaiu sõnul mõjub koroonapass kiusuna ja see tekitab ka lisahoobi Eesti majandusele.

Karilaiu sõnul saaksid haiglad omavahel koormust jagada ja plaanilist ravi ei peaks ära jätma. "Eesti haiglate koormus Covid-19 patsientide osas on ligi kaks korda madalam kui teistes Balti riikides, sealhulgas on intensiivravi vajadus mitu korda madalam kui teise või kolmanda laine ajal," sõnas ta.

Keskerakonna aseesimees Karilaid märkis, et vaktsineerimine on jätkuvalt kõige parem viis enda elu ja tervise kaitseks.

Karilaid ütles veel, et koroonapasside kaotamist on plaanis Reformierakonnaga arutada esmaspäeval koalitsiooninõukogus.

Aab: koroonapassi kaotamise eelduseks on langevad haiglaravi numbrid

Karilaiu erakonnakaaslane, riigihalduse minister Jaak Aak oli aga märksa vaoshoitumal seisukohal.

"Olenemata täpsetest numbritest tuleb otsa vaadata trendile. Sellel nädalal on sümptomaatiliste Covid-haigete hospitaliseerimise numbrid kasvanud. Aga omikroni tüvega on raske seda prognoosida. Igal juhul me oleme kokku leppinud, et me vaatame kümne päeva numbreid ja kui need hakkavad langema, siis on võimalik Covid-tõendi kaotamine uuesti arutlusele võtta," kommenteeris Aab.

ERR küsis, kas nn eesliini töötajate isolatsioonireegleid võiks muuta viisil, et nad saaksid sümptomite puududes tööle naasta, nii nagu seda tehti meditsiinitöötajate puhul.

"Me palusime teadusnõukojal ja terviseametil seda hinnata. Kõige suurem kartus on ikkagi haiglate koormus. Sel nädalal on koormus kasvanud ja mõni haigla on teatanud, et ta peab piirama plaanilist ravi. Sellepärast teadusnõukoda ega ka terviseamet ei pooldanud, et võiks lühendada isolatsiooninõuet," sõnas Aab.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kuivõrd sümptomaatiliste haiglaravi vajavate Covid-haigete arv on väga suur, ei ole võimalik 21. veebruarist koroonapassi nõuet lõpetada.