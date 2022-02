Ootamatu pööre: terviseamet soovitab koolidele nädalaks distantsõpet

"Me tegime pöördumise omavalitsustele, mille piirkonnas on kõrge nakatumine. Soovitasime omavalitsustele võimalusel rakendada nendes piirkonnakoolides distantsõpet perioodil 14.-18. veebruar ehk siis järgmisel nädalal," ütles ERR-ile terviseameti Põhja regiooni juht Margit Kallas.

Kallase sõnul on sarnased soovitused välja saatnud ka Lõuna, Ida ja Lääne piirkond.

Kallas ei nõustunud viitega, et kooliõpilaste seas on nakatumine vähenemas ja see kasvab pigem eakate hulgas.

"Kui ma räägin Põhja regioonist, mille meeskonna eesotsas ma olen, siis meie andmetel on kõige suurem nakatumine ikkagi kooliealiste hulgas. Tõsi, see on hakanud kasvama ka üle 60-aastaste hulgas ja eelmisel nädalal tõusis see nende hulgas Põhja regioonis 35 protsenti," rääkis Kallas.

"Praegu siiski näitavad meie andmed, et nakatunud on kooliealised. Ja kindlasti on kõrgema nakatumisega valdades nakatunud seotud haridusasutustega ehk need [täiskasvanud], kes töötavad koolis, kas õpetajad või muud töötajad, kelle töökoha kanne on haridusasutus," lisas ta.

Küsimusele, millistes Tallinna kui Põhja regiooni suurima omavalitsuse linnaosades on nakatumine kõrgem, tõi Kallas välja Lasnamäe, Mustamäe, Kesklinna, Põhja-Tallinna ja Haabersti.

Kallase sõnul võiks nendes piirkondades kaaluda distantsõpet koolidel, kus olukord on keeruline, kus on palju nakatunuid või personal haigestunud.

"Nad võtsid eile seda kaaluda, praegu on [Põhja regioonis] vastanud ainult Saue vald," lisas ta.

Küsimusele, kas terviseamet soovitab kõik lapsed distantsõppele jätta või rakendada segalahendust, vastas Kallas, et selle otsuse, kuidas kõike korraldada, peab tegema kooli juht: "Kas osaline distantsõpe, mõnedel päevade kontaktõpet või kuidas nad oma metoodika on mõelnud – see on nende tegevus. Ja seetõttu me oleme seda ka niimoodi heas koostöös ka rakendanud. On koole, kus ei võetagi nädalat, vaid ainult mõned päevad, rakendatakse mõnel päeval distantsõpet ja mõnikord kontaktõpet."