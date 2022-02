Distantsõppel on kümmekond kooli

Terviseameti neljapäeval avaldatud soovituse järel on uuel nädalal distantsõppel kümmekond kooli, sedagi peamiselt paaripäevaste perioodide ning kooliastmete kaupa, ütles haridusministeeriumi esindaja.

"Hetkel meile teadaolevalt rakendab distantsõpet kümmekond kooli. Ollakse valdavalt distantsil mõne päeva ja pigem klasside või kooliastmete kaupa. Terveid koole on distantsil üksikuid, näiteks andis eile teada Kohtla-Järve gümnaasium, et kool on 15.-18. veebruarini distantsõppel," ütles haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik teisipäeval ERR-ile.

"Meile teadaolevalt üleüldist distantsõpet terviseameti soovitusest lähtuvalt omavalitsustes pole jätkuvalt rakendatud, vaid lähenetud on siiski konkreetse kooli põhiselt, mis on olnud ka meie soovitus kogu selle õppeaasta jooksul," rõhutas Sannik.

Tema sõnul on viimaste nädalate jooksul distantsõpet rakendatud kõikjal üle riigi ja ei ole võimalik öelda, et kuskil piirkonnas on seda oluliselt rohkem.

"Oleme täheldanud, et peale kolme-, nelja- ja ka viiepäevaseid distantsõppel oleku päevi on ka naastud kontaktõppele," lisas Sannik.

"Haridus- ja teadusministeerium on pidevalt rõhutanud, et otsus, kas minna lühiajaliselt distantsõppele või mitte, sõltub piirkonna ja kooli epidemioloogilisest olukorrast ning lühiajalise distantsile mineku otsuse teeb kool koostöös koolipidajaga ning vajadusel terviseametiga konsulteerides," ütles ministeeriumi kriisijuht. "Mitmed koolid üle Eesti ongi olnud ajutiselt distantsõppel, kuid distantsile tuleb minna võimalikult lühikeseks ajaks ning konkreetse kooli ja klassi või ka kooliastme põhiselt. Distantsõpet tuleks vältida eelkõige nooremate kooliastmete ja tuge vajavate õpilaste puhul. Lausaline distantsõpe ei saa olla ennetav meede," rõhutas Sannik.

Terviseameti pressiesindaja Imre Kaas ütles ERR-ile, et ameti distantsõppe soovitus üksikute piirkondade omavalitsustele "ei olnud midagi erakorralist ning sarnaseid soovitusi annab terviseamet koolidele igapäevaselt vastavalt piirkondade või koolide nakatumise tasemele".

"Selliseid soovitusi anti eelmisel nädalal, kaks nädalat tagasi ja kuu aega tagasi. See on terviseameti igapäevane töö," rõhutas Kaas.

Tema sõnul olid mitmes piirkondades koolid juba varasemalt distantsõppel, näiteks Narvas.

"Käesolevast nädalast on distantsõppel Kohtla-Järve piirkonna koolid, kus üldine nakatumine tõusis kahe nädala keskmisega võrreldes 106%, mis annab märku ulatuslikust nakkuse levikust," märkis Kaas.

Terviseameti andmetel oli distantsõppel koolide hulk suurim selle aasta 4. ja 5. nädalal ning möödunud nädalal selliste koolide arv vähenes.

"Osaliselt mõjutab distantsõppel olevate koolide arvu langust ka see, et koolis või lasteasutuses lähikontakti sattunud lapsed ei pea enam karantiini jääma ning puudumiste arv on seetõttu väiksem," tõdes terviseameti esindaja.

Kaas rõhutas, et eelmisel nädalal üllatuslikult avalikuks saanud terviseameti soovitus oli osa ameti igapäevasest tööst, mida regionaalsed osakonnad teevad, konsulteerides koolidega ja jagades vajadusel soovitusi nakkuse leviku tõkestamiseks.

"Kuivõrd tegemist oli soovituse, mitte korraldusega, siis selle soovituse järgimise osas Terviseamet eraldiseisvalt järelevalvet ei tee," ütles Kaas.