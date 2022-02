Kõlvart: ma ei näe terviseameti soovitustes loogikat

"Ma pean tunnistama, et selline lähenemine tekitab väga palju segadust," ütles Kõlvart, kommenteerides seda, kuidas riik ei aktsepteerinud varasemalt Tallinna soovi saata koolid osaliselt distantsõppele, kuid nüüd soovitab ise omavalitsustel veelgi drastilisemaid samme astuda.

"Tallinnas on koolides ühel või teisel viisil pärast koolivaheaega distantsõpet juba rakendatud, sest nakatumine oli nii kõrge, et koolijuhtidel lihtsalt ei olnud teist valikut. Ja mõned koolid läksid nädalaks ka sajaprotsendiliselt distantsõppele," rääkis Kõlvart. "Me andsime igale koolile võimaluse iseseisvalt luua enda süsteem, kuidas rakendada distantsõpet, aga nüüd ütleme, et läheme kõik korraga distantsõppele. Kus siin siis loogika on?" küsis ta.

Kõlvart: miks riik omakeskis vaidleb?

Lisaks tekitab Kõlvarti sõnul küsimusi see, miks riigistruktuurid ei suuda omavahel nii olulises küsimuses ühtset joont hoida.

"Kui riigi tasandil on võetud vastu otsus, et selline meede on praegu vajalik, siis miks riiklikud institutsioonid ei suuda kõigepealt omavahel kokku leppida? Et terviseamet ütleb meile, et selline meede on vajalik ning siis haridus- ja teadusministeerium ütleb, et ei - selline laus-distantsõpe ei ole vastuvõetav," rääkis Kõlvart. "Me ootame, et kui riigi poolt on midagi otsustatud, siis kõik institutsioonid annaksid meile ka ühtse signaali," lisas ta. "Mulle tundub, et meil ei ole selget kommunikatsiooni mitte ainult riiklike institutsioonide ja omavalitsuste vahel, aga tuleb välja, ei ole ka kommunikatsiooni riigi süsteemi sees," tõdes ta.

Lisaks leidis Kõlvart, et riigis puudub jätkuvalt koroonastrateegia ning ei ole ka arusaama, kuidas tuleks erinevates pandeemia etappides käituda.

"Mida siis omavalitsused peavad nüüd tegema, kui meie operatiivsed otsused tekitavad riigi tasandil pahameelt, aga samas riigi enda sõnumid ei ole omavahel kooskõlastatud ja isegi omavahel kommunikeeritud," küsis Kõlvart.

Kõlvart kahtleb terviseameti andmetes

Samas rõhutas Kõlvart, et enne otsustamist tuleb olukorda ka põhjalikult uurida.

"Mulle tundub, et me vist ei ole päris nõus selle statistikaga, mida terviseamet välja toob," märkis linnapea. "Sest kui juba rääkida praegusest olukorrast, siis Pirita on praegu Tallinnas [nakatumiselt] kolmandal kohal ja Nõmme seitsmendal - kuidas see valik oli tehtud, ei ole ka puht-statistiliselt arusaadav," tõdes ta.

Terviseameti Põhja regiooni juht Margit Kallas ütles reedel ERR-ile, et Tallinna kõige kõrgema nakatumisega piirkonnad on Lasnamäe, Mustamäe, Kesklinn, Põhja-Tallinn ja Haabersti, kuid ei nimetanud Kristiine, Nõmme ja Pirita linnaosa.

"Rääkimata sellest, et Tallinn üldiselt ei ole praegu kõige halvema olukorraga omavalitsus, oleme 28. kohal. Aga see ei ole võib-olla mitte kõige olulisem detail," lisas linnapea.

Tallinna ei saada esmaspäevast koole distantsõppele

Tallinna linnapea lubas ka, et linnavalitsus ei kiirusta kohe esmaspäevast terviseameti soovitust rakendama.

"Meil on teisipäeval koolijuhtidega koosolek, arutame olukorda, me oleme seda iga nädal pidevalt arutanud ja olukorrale reageerinud. Ma veel kord meenutan, et tegelikult on koolid juba distantsõpet ühel või teisel viisil rakendanud," rääkis Kõlvart.

"Kui terviseamet näeb, et ainuke võimalus selleks, et üldist olukorda ja olukorda koolides parandada, on üldine distantsõpe, siis see peab olema tõepoolest selge riiklik signaal," rõhutas ta.

"Kui meile praegu öeldakse, et me küll arvame, et võiks olla üldine distantsõpe, aga vaadake ise, mida te otsustate ja kuidas te seda rakendate, kas kaheks päevaks või kaheks nädalaks, kas kõik klassid või paralleelide kaupa, siis seda meile öelda ei ole vaja, see on juba rakendatud," rääkis Kõlvart.

Terviseamet saatis neljapäeva õhtul omavalitsustele kirja, milles soovitab kõrgema nakatumise tasemega piirkondade koolidel minna järgmisel nädalal distantsõppele.

"Me tegime pöördumise omavalitsustele, mille piirkonnas on kõrge nakatumine. Soovitasime omavalitsustele võimalusel rakendada nendes piirkonnakoolides distantsõpet perioodil 14.–18. veebruar ehk siis järgmisel nädalal," ütles ERR-ile terviseameti Põhja regiooni juht Margit Kallas.