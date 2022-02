Ratas: koroonapass haiglaravi tõusu ära ei hoia

"Kindlasti me toetame Keskerakonna positsiooni, et see koroonapass ära kaotada. Meie ettepanek oli teha seda 7. veebruarist, see on juba möödas. Pole mõtet sellist dokumenti hoida, mis ei tööta. Ma ei tea ühtegi tõenduspõhist lähenemist sellele, et kui koroonapass ära kaotada, et see tähendab automaatselt märgatavalt muutust haiglaravis. Me näeme täna seda, et see viirus levib kõikjal, see viirus saab kõik kätte," ütles Ratas.

"Ega see koroonapass ei hoia kuidagi haiglaravi märkimisväärset tõusu ära. Sellel ei ole ju seost omavahel," lisas ta.

"See pass ei takista ju seda viiruse levikut. Et täna lihtsalt seda passi hoida, minu meelest siin ei ole mingit mõtet. Meie seisukoht on, et see tuleks ära kaotada koheselt," kordas Ratas.

"Minu meelest seda on öelnud professor Irja Lutsar, et tuleks ära sõnastada, et mis siis on valitsuse eesmärk. Millega me täna tegeleme? Kas me tegeleme selle viiruse tõrjega või me tegeleme raviga? Kui me räägime viiruse tõrjest, siis tuleb hoopis teisi piiranguid panna. Siis me peame rääkima ettevõtluse sulgemisest, kontaktide lõpetamisest kuni radikaalsete meetmeteni välja," rääkis Ratas.

Valitsus jõudis varem kokkuleppele, et kui 17. veebruari seisuga on eelneva 10 päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas, lõpetab valitsus alates 21. veebruarist Covid-tõendi nõude.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles aga sel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kuivõrd sümptomaatiliste haiglaravi vajavate Covid-haigete arv on väga suur, ei ole võimalik 21. veebruarist koroonapassi nõuet lõpetada.

Ratas märkis, et Reformierakonnaga on kokku lepitud kompromisslahendus, mille saab üle vaadata 17. veebruaril.

"Kui te küsite, kas sellest numbrist tuleb jäigalt kinni pidada, siis jah, see on kokkulepe. Aga siin kõrval tuleb vaadata ka seda, kui palju on inimesi intensiivis, juhitaval hingamisel. Ja ka seda, mida see tähendab inimeste vaimsele tervisele, ettevõtlusele. 17. veebruaril me kindlasti soovime seda arutada. Kui me lähtume ainult sellest 25 viimase 10 päeva keskmisest, siis see oli kompromiss, millele me olime nõus vastu tulema. Kui nüüd poliitikud soovivad igal juhul sellest numbrist kinni pidada ja muud maailma seal kõrval ei näe, siis ma arvan, et see on suur viga," rääkis Ratas.

Ratas sõnas, et kui Keskerakond tegi ettepaneku hakata rahalistelt motiveerima eakate vaktsineerimist, siis see ei leidnud valitsuses toetust. Ta lubas selle ettepaneku lähiajal uuesti teha.