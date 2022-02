Eesti kõrgkoolide rektorid jätavad halduslepingud riigiga allkirjastamata

Eesti rektorite nõukogu kohtus haridusminister Kersnaga reedel Tartu Ülikooli peahoones.

"Meie tänase arutelu tulemusel sündinud kokkulepe on selline, et olemasolevaid halduslepinguid me ei allkirjasta, kuni ei selgu, milline on riigi rahaline garantii ülikoolidele. Kui riigieelarvest tulenev selgus on käes, saame lepingute võimalikku allkirjastamist edasi arutada," rääkis Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser reedel ERR-ile.

Halduslepingu allkirjastamise tingimus on Asseri sõnul kõrghariduse rahastuse 15-protsendiline tõus järgmise nelja aasta jooksul. "Reaalne võimalus riigi panust hinnata tekib ülikoolidel suve lõpus, kui valitsus teeb riigieelarve strateegia otsuseid," ütles Asser.

Kohtumiselt haridusminister Kersnaga läheb valitsuskabinetile edasi ettepanek peatada kõrghariduse rahastuse praegune langus. "Kõigil kohtumisel viibinutel oli ühine arusaam, et Eesti kõrghariduse rahastamine peab suurenema," tõi Asser välja kohtumise positiivse aspekti.

Valus otsus nii ülikoolidele kui ka riigile

"Rektorite nõukogu andis mulle täna teada, et nad ei ole nõus allkirjastama halduslepinguid ilma valitsuse lubaduseta järgnevatel aastatel kõrgharidusse lisaraha suunata. Selleks, et hoida suhtena SKP-sse kõrghariduse rahastust tänasel tasemel ehk 1,1 protsenti, peab suurendama tegevustoetust 15 protsenti aastas ehk uuel aastal ligi 25 miljoni euro võrra," kommenteeris kohtumist Liina Kersna.

"Ülikoolidele on see otsus valus, sest osa riigipoolsest rahastusest jääb hetkel saamata. Teisalt peame kindlasti tagama ülikoolide toimepidevuse ja seda me ka teeme," teatas Kersna.

Tema sõnul oli see otsus samuti valus riigile, sest riigil ei ole nüüd võimalik ülikoolidega kokku leppida vastuvõtu suurendamises suurema tööjõuvajadusega valdkondades, nagu meditsiinis, IT-s, hariduses, inseneerias ja psühholoogias. "Tegutseme selle nimel, et sügisel kui valitsus on riigieelarvelised otsused teinud, oleksime valmis kohe ka halduslepingud allkirjastama," lubas Kersna.

Asser on varem ERR-ile öelnud, et probleem kõrgkoolide rahastusega tekkis pärast seda, kui 2013. aastal mindi Eestis üle tasuta kõrgharidusele ning ülikoolidelt võeti võimalus kaasata eraraha senises mahus. Kui tasuta kõrgharidusele ülemineku alguses moodustas riigitoetus ülikoolidele 1,5 protsenti SKP-st, siis nüüdseks on see langenud 1,1 protsendile.

Sellise languse juures ei pea rektorid võimalikuks säilitada töötingimusi ning nende hinnangul langeb Eesti kõrghariduse kvaliteet.