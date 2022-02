Indrek Sirp: valitsus on arvestanud Venemaa võimaliku rünnakuga Ukraina vastu lähiajal

Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktori Indrek Sirbi sõnul on Eesti valitsus arvestanud võimalusega, et Venemaa alustab lähiajal sõjategevust Ukraina vastu.

Valge Maja avaldas reedel, et Venemaa võib juba järgmisel nädalal alustada sõjalist pealetungi või püüda ärgitada konflikti Ukrainas.

"Venemaa on koondanud Ukraina piiridele ja Valgevenesse piisavalt lahingvalmis relvajõudusid, et alustada ulatuslikku sõjategevust Ukraina vastu. Sõjaline valmisolek rünnaku alustamiseks on olemas. Kas ja millal täpselt rünnak toimub, sõltub Putini otsusest," kommenteeris Indrek Sirp.

"Eesti valitsus on arvestanud võimalusega, et Venemaa alustab lähiajal sõjategevust Ukraina vastu. Kuigi Eestile ei ole otsest sõjalist ohtu, siis sõjategevusega võivad Eestile kaasneda otsesed ja kaudsed mõjud nii sõjapõgenike, majanduslike mõjude kui ka Venemaa mittesõjaliste hübriidrünnakute näol. Riigil on tegevuskava selleks puhuks, mida jooksvalt täiendatakse vastavalt olukorrale," lisas ta.