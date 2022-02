ERR Valgevenes: Lukašenko sõnul jäävad Vene väed riiki nii kauaks kui vaja

Valgevene ei taha sõdida Ukrainaga ning Venemaa ja Valgevene ühisõppused on vaid vastus USA tegevusele Ida-Euroopas ja Ukrainas, ütles neljapäeval Valgevene režiimi juht Aleksandr Lukašenko. Samas andis ta teada, et Venemaa vägede viibimise tähtaeg Valgevene territooriumil pole veel selge.

Venemaa ja Valgevene ühisõppused "Otsustavus liidus 2022" kestavad alates 10. veebruarist ja neljapäeval külastas Valgevene Ossipovitši polügooni president Aleksandr Lukašenko isiklikult.

Lukašenko vaatles tund aega õppusi ja siis vastas ajakirjanike küsimustele. CNN-i korrespondent küsis, miks õppused toimuvad just Ukraina ümber õhutatud kriisi ajal ja pidi vastutama kogu USA valitsuse eest.

"Mida te siin teete, tuhandete kilomeetrite kaugusel oma kodust? Ukrainas näiteks on teie spetsialistid, Poolas on teie väed, Leedus, Lätis ja Eestis samuti. Mida te siin teete, tuhandete kilomeetrite kaugusel kodust? Teil ei ole meile mitte midagi ette heita. Kanadas ja Mehhikos ei ole ju meie sõdureid," vastas Lukašenko talle.

Venemaa ja Valgevene ei avalikusta õppustel osalevate sõdurite arvu. Neljapäeval pani Aleksandr Lukašenko kahtluse alla ka väite, et Vene väed lahkuvad Valgevenest pärast õppuste lõppu 20. veebruaril.

"Biden juhib tuhandete kilomeetrite kauguselt 1000-mehelist üksust. Meil on aga koondatud kümneid tuhandeid sõjaväelasi. Kes neid juhib? Ülemjuhatajad ehk Valgevene ja Venemaa presidendid. Kui me otsustame, siis viime Venemaa väed siit ööpäeva jooksul välja. Kui aga otsustame, et nad jäävad siia kuuks ajaks, siis nad jäävadki siia kuuks ajaks või nii kauaks kui vaja," rääkis Lukašenko.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kas Valgevene osaleb võimalikus sõjas Venemaa ja Ukraina vahel. Lukašenko vastas, et tahaks minna ukrainlastele külla traktoriga, kuid...

"Nad ei taha, et ma tuleks neile külla traktoriga. Nad tõukavad mind selleni, et ma läheks sinna näiteks tankiga. Me aga ei ole sellises tujus," sõnas ta.