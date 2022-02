Relvatootja Remington Arms maksab tulistamise ohvrite peredele valuraha

Ettevõte, kes valmistas USA ühes ohvriterohkemas koolitulistamises kasutatud vintpüssi, on ohvrite perekondadega kokku leppinud 73 miljoni dollari suuruses valurahas. See on esimene kord, kui relvatootja on kohtu otsusega massitulistamise eest vastutav.

Remington Armsi kaebasid kohtusse üheksa 2012. aasta Sandy Hooki veresauna ohvrite perekonda.

Iga perekond saab osa 73 miljonist dollarist, kuid muid üksikasju ei avalikustatud.

Ohvrite perekondi esindav advokaat Josh Koskoff ütles, et neil on tulemuse üle hea meel, sest nende eesmärk oli "järgmise Sandy Hooki ärahoidmine".

"Meie kaotus on pöördumatu selles mõttes, et see tulemus ei ole ei lunastav ega taastav," kirjutasid Lenny Pozner ja Veronique De la Rosa, kelle kuueaastane poeg Noah tapeti, tunnistuses, mis avaldati pärast kokkuleppe sõlmimist. "Siiski annab otsus vastutuse valdkonnas, mis on seni tegutsenud karistamatult."

Josh Koskoff märkis, et kohtuvõit on ka osa turundustegevusest, mis hõlmab näiteks tooteasetust videomängudes. "Ma arvasin, et juhtum oli seotud relvaga, kuid siin on sama palju ahnust," ütles ta teisipäeval pressikonverentsil.

"See võit peaks olema äratuskell mitte ainult relvatööstusele, vaid ka seda toetavatele kindlustus- ja pangandusettevõtetele," lisas ta.

Eelmise aasta juulis pakkus Remington – USA vanim relvatootja – peredele 33 miljonit dollarit, jäädes kaugelt alla 225 miljonile dollarile, mida nad kohtus taotlesid. Perekonnad lükkasid pakkumise tagasi ja ütlesid, et on kogunud piisavalt tõendeid Remingtoni vigade tõendamiseks.

Remington, mis asutati 1816. aastal ja asub Põhja-Carolinas, on süüdistused tagasi lükanud ja väitnud, et puuduvad tõendid selle kohta, et tema turundustavad oleksid viinud tulistamiseni Sandy Hookis.