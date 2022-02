Valgevenel on keeruline jääda Venemaa ja lääne vastasseisus erapooletuks

10. veebruaril alanud Venemaa ja Valgevene vägede ühisõppus "Otsustavus Liidus – 2022" toimub Valgevenes olukorras, kus lääne eksperdid peavad sõda Venemaa ja Ukraina vahel väga tõenäoliseks. Pingete maandamiseks alustas Valgevene välisminister oma kolmapäevast presskonverentsi naljaga.

"Mõne meediamaja andmetel, mida ei tohi muidugi kahtluse alla seada, saab täna, 16. veebruaril 2022, iga hetk alguse agressioon Valgevene territooriumilt ühe naaberriigi vastu. Me kutsusime teid siia juba kaks nädalat varem, sest me teadsime seda kõike ette. See on muidugi nali. Kuigi see näitab, et vastasseis inforuumis on läinud juba üle igasuguse piiri," ütles välisminister Uladzimir Makei.

Valgevenel on raske jääda erapooletuks praeguses vastasseisus Venemaa ja lääne vahel.

"Meie koostöö tase Euroopa Liidu ja kollektiivse läänega on märgatavalt langenud, kuigi meie ei ole selles süüdi. Need viis sanktsioonide paketti, mis on Valgevene vastu rakendatud, ei aita kuidagi kaasa suhete arendamisele Valgevene ja lääne vahel," ütles Makei pressikonverentsil.

Minski tänavatel ei ole aga näha mingeid märke sellest, et läänega suhete külmutamine tähendaks, et Valgevene on päriselt valmis sõdima koos Venemaaga Ukraina vastu.

"See, mis praegu toimub Valgevene-Ukraina piiril, ma mõtlen Liitrigi vägede õppusi, ei tähenda seda, et keegi kavatseks teostada agressiooni naaberriigi vastu," ütles Makei.

Ja tõesti - samal ajal kui Vene ja Valgevene sõdurid harjutasid ja härra Makei andis oma pressikonverentsi, käis Valgevene kaitseminister Viktor Hrenin lihtsalt suusatamas!