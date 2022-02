WSJ: Peking ei taha Moskva toetamisel kahjustada ärisidemeid lääneriikidega

Ajalehe The Wall Street Journal andmetel arutavad Hiina kommunistliku partei kõrgemad juhid suletud uste taga, kuidas reageerida Venemaa-Ukraina kriisile. Peking kardab, et liiga suur toetus Venemaale võib ohustada riigi ärisidemeid lääneriikidega.

Hiina poliitbüroo liikmed on suures osas avalikkuse vaateväljast kadunud. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul arutavad poliitbüroo liikmed suletud uste taga, kuidas reageerida Vene-Ukraina kriisile nii, et Hiina enda huvid ei saaks kannatada, teatas The Wall Street Journal.

Venemaa president Vladimir Putin kohtus veebruari alguses Hiina kompartei juhi Xi Jinpingiga. Xi avaldas Putnile toetust, mis on seotud NATO võimaliku laienemisega idasuunas. Mõlemad riigid laiendasid siis ka ärisidemeid ja sõlmisid 30-aastase gaasilepingu.

Hiina valitsusele lähedal seisvate inimeste sõnul tekitas nii suur toetus Venemaale aga kompartei juhtide seas rahutust.

"Üks asi on toetada Venemaad NATO laienemise vastu, sest see ei maksa mitte midagi. Olukord on aga teine, kui Hiina aitab Venemaad sanktsioonide korral," ütles John Hopkinsi ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Sergei Radtšenko.

Hiina välispoliitiline doktriin on mitte toetada ühegi riigi agressiooni ega sekkumist teise riigi asjadesse. See doktriin kehtestati juba Mao Zedongi režiim ajal. Seetõttu ei tunnusta Hiina ka Venemaa Krimmi annekteerimist ega toeta täielikult Moskvat Kasahstani rahutuste mahasurumisel.

Kolmapäeval vestles Xi Jinping Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. "Hiina juht kutsus üles dialoogi jätkamisele, et jõuda Ukraina küsimuses lahendusele," teatas Hiina riigimeedia

Ukraina osaleb ka Hiina uues siiditee projektis. Hiina riigifirmad on viimaste aastate jooksul teinud Ukrainasse suuri investeeringuid. Samuti suurendab Hiina oma kohalolu Kesk-Aasia riikides, mis on endised NSVL-i liikmed.

"Putin valmistab Pekingile suurt peavalu. Venemaa tegevus Kesk-Aasias ohustab Hiina energiajulgeolekut," ütles New Yorgis baseeruva rahvusvaheliste suhete mõttekoja teadur Carl Mintzer.

Hiina liidrid kaaluvad ka kaubanduspiirangute riski, kui Peking aitab Venemaad sanktsioonidest kõrvale hiilimisel. Hiina firmad sõltuvad endiselt lääneriikide kõrgtehnoloogia impordist. USA ekspordipiirangud juba räsivad Hiina suuri tehnoloogiafirmasid.

"Nii Hiina kui Venemaa ei taha, et nad peavad oma huvid täielikult ohverdama kui teine riik teeb midagi destabiliseerivat," ütles Washingtoni ülikooli teadur Joseph Torigian.