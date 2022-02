Baltimaade suurim andmekeskus loodab teenust ka eksportida

Greenergy Data Centers andmekeskuse rajamisele kulus 40 miljonit eurot, kuid ettevõte plaanib ehitada samale alale veel kaks hoonet, mis lähevad maksma üle saja miljoni euro, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõtte taga on kolme mere algatuse raames loodud investeerimisfond, kuhu on panustanud ka Eesti riik. Ettevõte plaanib tulevikus rajada sarnaseid andmekeskuseid Ida- ja Kesk-Euroopa riikidesse, nagu Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi ja Slovakkia.

Neljapäeval avatud hoone pindala on 14 500 ruutmeetrit. Koos plaanitava kahe uue hoonega ulatub kompleksi energiatarbimine 32 megavatini.

"Me avame Eesti jaoks täitsa uue sektori – meie naabrid Põhjamaades teevad ammu seda, kasutades oma taastuvenergiat, insenerioskust ja klimaatilisi olusid. Meie jaoks on oluline saada olemasolevatelt klientidelt hea tagasiside, et nad on rahul sellega. Siis kasvada ekspordituru peal selle teenusega, kindlasti laieneda Lätti ja Leetu sellesama keskuse võimalustega ja siis juba asuda järgmise andmekeskuse loomise juurde Kesk- ja Ida-Euroopas," rääkis Greenergy Data Centersi asutaja Üllar Jaaksoo.

"Kui võrrelda meie andmekeskust kõige lähema Google'i andmekeskusega, mis on suurusjärgus 100 megavatti, siis meie oleme 30 megavatti ehk üks kolmandik sellest. Eks me teame ju, kui palju Google`it kasutatakse, see annab aimu ka sellest suurusest. Eesti jaoks kindlasti piisavalt suur ja ka Baltikumi jaoks," lausus andmekeskuse idee autor ja elluviija Kert Evert.