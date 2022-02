USA mõistab hukka Brasiilia presidendi solidaarsuse Venemaaga

"Brasiilia presidendi valitud ajastus väljendada solidaarsust Venemaaga, samal ajal kui Vene väed valmistuvad Ukraina linnade ründamiseks, ei saaks olla hullem," seisab USA välisministeeriumi avalduses. "See õõnestab rahvusvahelist diplomaatiat ning Brasiilia enda üleskutseid kriis rahumeelselt lahendada."

Brasiilia välisministeerium ja Bolsonaro esindajad ei ole avaldusele reageerinud.

Tegu on ebatavaliselt järsu kriitikaga Ladina-Ameerika suurima riigi aadressil, kellega USA-l on tavaliselt soojad suhted, kirjutab Reuters.

Bolsonarol oli väga hea läbisaamine eelmise presidendi Donald Trumpiga, kuid Joe Bideni valitsemisajal on suhted jahenenud.

Bolsonaro viibis sel nädalal riigivisiidil Venemaal ja ütles kolmapäeval president Vladimir Putini kõrval, et on Venemaaga solidaarne, kuid ei täpsustanud, mida täpselt ta sellega mõtleb.

Hilisemas ühisavalduses ütlesid nad, et seisavad solidaarsena kõigi nende riikide kõrval, kes tahavad rahu ja püüdlevad selle poole.

Brasiilia ja Venemaa kuuluvad mõlemad areneva majandusega riikide ühendusse BRICS, kus on ka India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

USA välisministeeriumi teatel on loodud valenarratiiv, nagu USA nõuaks Brasiilialt, et ta peab valima Ühendriikide ja Venemaa vahel.

"See ei vasta tõele," seisis ministeeriumi avalduses. "Asi on selles, et oluline riik nagu Brasiilia paistab eiravat ühe suurriigi relvastatud agressiooni enda väiksema naaberriigi suunas. Selline hoiak ei lähe kokku Brasiilia ajaloolise rõhuasetusega rahule ja diplomaatiale."

Bolsonaro ütles sel nädalal Brasiilia ajakirjanikele, et nad rääkisid Putiniga ka Ukraina kriisist. "Ma ütlesin president Putinile, et Brasiilia toetab iga riiki, kes püüdleb rahu poole. Ning see on tema kavatsus," sõnas Bolsonaro.

Neljapäeval Ungari peaministri Viktor Orbaniga kohtudes teatas Bolsonaro, et sõda Venemaa ja Ukraina vahel pole kellegi huvides.