Eesti loodab RB Ülemiste terminali hinna uue hankega alla saada

Augustis selgus, et Ülemiste ühisterminali ehitushankele tuli vaid üks pakkumus, mille hind ületas hankes eeldatava ehitusmaksumuse 176 miljonit eurot pea kahekordselt. Ainsa pakkumuse teinud Itaalia ettevõte Rizzani de Eccher hinnapakkumine on 346 miljonit eurot.

"See hange tühistati. Meil on uus hange tegelikult juba välja kuulutatud ja me tegime selle nüüd teist moodi - tellime erinevaid juppe sisse. Oleme ise üks suur projektijuht. Kui enne tellisime kogu projekti ühelt hankijalt, siis nüüd on see jaotatud viieks. Projekt on sama," rääkis Kuningas kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Tema sõnul läks kogu terminali väljaehitamiseks tehtud pakkumus nii kalliks peamiselt Venemaa algatatud sõja tõttu.

"Tehti niisugune hange, et teete terminali täies ulatuses valmis: kõik aluseehitused, raudteetunnelid ja siis pealisehitis arhitektuuribüroo Zaha Hadidi disainitud hoone. Kuna see oleks viieaastane projekt, siis ütles ettevõtte, et ei suuda ette ennustada, mis on betooni hind, mis on raua hind [nii pika aja peale] ja pani koefitsiendi sinna sisse. Iseenesest, kui see koefitsient maha arvata, siis võiks olla hind suurusjärgus 200 miljonit, aga ka see on ikka kallis," rääkis Kuningas.

Kuna terminali väljaehitamisest moodustab hoone umbes 80 miljonit, aga raudtee, mulde ja tunnelite osa umbes 120 miljonit, siis pole ka hoone projekti muutmisega väga suurt kokkuhoidu võimalik saada, tõdes MKM-i senine transpordivaldkonna asekantsler. "Noh, sealt oleks võimalik natukene kokku hoida, kui teeksime sinna ühe plekk-karbi, aga mitte 200 miljoni ulatuses. Enamus rahast läheb nagunii sellele, mis me peame tegema ükskõik, mis seal on – kasvõi eskalaator T1 kaubanduskeskusest," selgitas Kuningas.

"Aga jah, nüüd tellime erinevaid juppe erinevatelt tegijatelt. Et seda riski vähendada, et nad seda hinnariski koefitsienti sellesse lepingusse sisse ei kirjutaks," ütles ta.

Küsimusele, kas ühisterminali projektis kavandatud perroonide katused jäävad endiselt sellisteks, mis reisijaid vihma eest väga ei kaitse, vastas Kuningas, et inimesed saavad rongi oodata terminali hoones: "Seal on hoone ja hoones on ootamisruumid, hoones on televiisorid, mis näitavad, millal rong tuleb ja siis, kui rong tuleb, siis jalutad rongi peale. Jah, see ei ole niisugune lahendus, et rong tuleb raudteejaama tunnelisse või siis eraldi hoonesse, see on ikkagi läbisõidujaam."

Kuninga sõnul arvestab Eesti endiselt, et Rail Balticu raudtee võiks 2030. aastaks valmis saada ning kui Läti ei suuda oma osa Eesti piirist kuni Riiani valmis ehitada, siis vähemalt Pärnusse peaks Tallinnast ikkagi kiirrongiga saama.