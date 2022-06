Arendajad on suunanud pilgu kaubanduskeskuste rajamiselt mujale

Pankrotistunud kaubanduskeskuse T1 uus omanik investeerib 16 miljonit eurot, et kahjumit tootev keskus tööle saada. Kaubanduskeskuste buum Tallinnas sai T1 ebaõnnestumisega läbi ning nüüd vaatavad arendajad mujale.

Eelmisel aastal pankrotistunud T1 kaubanduskeskuse uus omanik investeerib 16 miljonit eurot, et muuta aastaid klientide vähesuse all hingitseva keskuse äriplaani. Uus visioon on asendada tühjana seisvad kaks korrust tervise- ja heaoluga seotud ettevõtetega.

"Uusi brände, uusi pakkumisi tekib nii palju, et inimesed täna ei ole väga lojaalsed erinevatele kaubandusbrändidele, aga kõik, mis seostub inimese arengu ja heaoluga - sport, hobid, tervis, meditsiin, erinevad iluteenused -, sellega me suudame sellele keskusele anda lojaalsuse ja tuua lojaalse kliendi. Et mitte olla kinni klassikalises kaubanduses, vaid leida erinevaid alternatiivseid kasutusvõimalusi," selgitas T1 keskuse juht Tarmo Hõbe.

Uus Maa ärikinnisvara eksperdi Eduard Sorokini sõnul on kaubanduskeskuste puhul olnud siiani kaks peamist trendi. Esmalt liikusid meelelahutus- ja toitlustusasutused kaubanduskeskustesse, seejärel on keskustesse kolinud spordikeskused ja spordisaalid.

"Ja nüüd uus kolmas trend on meditsiin, erameditsiin. Ja see trend on kindlasti kasvav ja kaubanduskeskused saavad kindlasti meditsiinipinda juurde," lisas Sorokin.

Pärast T1 valmimist ei ole Tallinna uusi suuri kaubanduskeskuseid lisandunud, ärikinnisvara arendajaid huvitavad praegu pigem büroopinnad.

"Minule teadaolevalt on võimalik T1 kinnistu kõrvale ehitada veel üks büroohoone maht. Täpselt samamoodi nagu Ülemiste keskus on ju lähiaastatel investeerimas ja ehitamas 50 000 ruutmeetrit mitte kaubandus-, vaid just büroo- ja segaäripinda juurde. Sellist uut kaubanduskeskust hetkel tulemas ei ole," rääkis Sorokin.

Neli aastat tagasi avatud keskus on siiani vaid kahjumit tootnud. Uue omaniku ja keskuse juhi ootus on, et 2027. aastaks valmib keskuse kõrvale Rail Balticu terminal, mis tooks ka kliendid.