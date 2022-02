Kersna vastuseks õpilaste palvele: 12. klassi riigieksamid on kohustuslikud

Vastuseks gümnasistide palvele muuta 12. klassi riigieksamid vabatahtlikuks, ütles haridusminister Liina Kersna, et sel kevadel pole põhjust muuta eksamite korraldust, kuna koolid on alati võimalusel avatuna hoitud.

12. klassi riigieksamid olid vabatahtlikud 2020. ja 2021. aasta kevadel.

"Käesoleval õppeaastal oleme hoidnud koolid võimalikult lahti, et õppetöö saaks toimuda nii suures mahus kui võimalik tavapäraselt./---/ Eksamitulemused on riigile üks olulisem teaduspõhine info, mis on meil õpitulemuste kohta üleriigiliselt võrreldaval kujul. Samuti on riigieksami tulemused olulised õpilasele edasise haridustee jätkamisel, kuna kõrgkoolide sisseastumise tingimused on seotud riigieksami tulemustega," põhjendas Kersna gümnasistidele läkitatud vastuses.

Samas tunnistas Kersna, et väga tõsine on õpilaste mure, et kohustuslikud eksamid ei jäta piisavalt võimalust pöörata rohkem tähelepanu muudele õppeainetele. "Ministeerium on seisukohal, et eksamiainete õppimine ei tohi kahandada teiste õppeainete õppimist ja elus toimetulekuga seotud pädevuste omandamist," sõnas Kersna.

Gümnasistid: pidime vanemate asemel töötama

1208 allkirjaga kirja saatsid gümnasistid riigikogule jaanuaris.

"Distantsõpe tuli meie ellu nii ootamatult ja nüüd me ei ole kindlad, kas saame eksameid sooritatud. Oleks parem, kui lõpueksamid oleksid vabatahtlikud. Iga gümnaasiumi lõpetaja valiks endale ainul talle vajalikud eksamid, mis aitaksid ka ülikooli sisse astumiseks," kirjutas gümnasistide nimel Alexandra Džikaeva.

Gümnasistid tõid välja ka asjaolu, et distantsõpe tekitas õpilastes segadust, paljudel on probleemid nii psüühilise kui ka füüsilise tervisega. "Ei saa märkimata jätta ka seda fakti, et paljudel õpilastel ja õpetajatel tekkisid depressiooni tunnused, sooritamata eksamid jätavad jälje õpetajate emotsionaalsele tervisele," kirjutas Džikaeva.

Kirja algatajad tõid välja ka mure, et karantiini ajal jäid mõned vanemad oma töökohtadest ilma ja seepärast olid õpilased sunnitud õpingute kõrvalt tööl käima ja see ei jätnud õppimiseks piisavalt aega.