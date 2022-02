Ida-Ukraina separatistid alustasid inimeste evakueerimist Venemaale

Pušilin teatas evakueerimisest sotsiaalmeedias ning ütles, et Venemaa nõustus Donetskist lahkuvaid inimesi aitama. Ka isehakanud Luganski rahvavabariigi võimud teatasid inimeste evakueerimisest.

"18. veebruaril alustasime elanikkonna tsentraliseeritud evakueerimist Venemaa Föderatsiooni territooriumile. Kõigepealt tuleb evakueerida naised, lapsed ja vanemad inimesed," teatas Pušilin.

Pušilin lisas, et Rostovi oblast on juba valmis lahkuvaid kodanikke majutama. "Evakueeritutele antakse kõik vajalik," kinnitas Pušilin.

Separatistide sõnul kavatsevad nad evakueerida isehakanud Donetski rahvavabariigist 700 000 inimest.

Reede õhtul saabusid juba esimesed bussid evakueeritud inimestega Rostovisse, teatas TASS.

Venemaa ja separatistide juhid väidavad, et Ukraina armee võib alustada Ida-Ukrainas pealetungi. Venemaa on Ukraina piiri äärde koondanud üle 100 000 sõduri.

Reede õhtul edastas TASS Ida-Ukraina separatistide liidrite väidet, et Donetski kesklinnas plahvatas kohaliku valitsushoone juures autopomm. Interfaxi kinnitusel keegi kannatada ei saanud. Ka Vene uudisteagentuur RIA teatas suurest plahvatusest.

Ukraina kaitseminister Dmõtro Kuleba ütles reedel, et Kiiev tahab kriisi lahendada diplomaatiliselt ja süüdistas Moskvat desinformatsiooni levitamises.

"Lükkame kategooriliselt ümber Venemaa teated Ukraina väidetavate sabotaažiaktide kohta. Ukraina ei korralda ega kavanda selliseid tegevusi Donbassis. Oleme täielikult pühendunud, et konflikt lahendada diplomaatiliselt," kirjutas Twitteris Kuleba.

