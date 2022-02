Astrid Kannel Kiievis: Ukraina on Venemaa mistahes rünnakuks valmis

Ukraina on valmis Venemaa mistahes rünnakuks, ütles Kiievis viibiv ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel "Aktuaalses kaameras". Kiievis on tema kinnitusel jätkuvalt rahulik.

"Ukrainal on olnud aega ennast koguda ja olnud aega läbi mängida kõik võimalikud stsenaariumid, nii et põhimõtteliselt on see riik Venemaa mistahes rünnakuks valmis. Ehkki tunnistatakse ka seda, et olukord muutub siin päev-päevalt väga kardinaalselt," rääkis Kannel.

Ta rõhutas, et Kiievi ründamist Ukrainas väga tõenäoliseks ei peeta, aga Ida-Ukrainas on olukord tõesti väga ärev.

"Aga kui mõelda selle piirkonna peale, siis seal elavad selles mõttes Ukraina jaoks problemaatilised inimesed, et seal on väga palju venemeelseid ja nende hulk on tegelikult nagunii viimastel aastatel vähenenud, sest nad on seal elades aru saanud, et see ei ole väga hea käitumine Venemaa poolt olnud, mis neid sellisesse olukorda on pannud. Ja tõenäoliselt, kui seal nüüd peaks puhkema sõda, siis nende venemeelsete protsent selles piirkonnas veelgi väheneb," lisas ajakirjanik.

Kannel märkis, et Kiievis on hakatud meenutama kaheksa aasta eest Maidani rahutustes surma saanud inimesi. "Meenutagem, et kaheksa aastat tagasi Kiievi kesklinn oli leekides ja see lõppes verevalamisega. On sümboolne, et kaheksa aastat hiljem Ukraina peab jälle enda eest seisma ja peab jälle hakkama saama. Siin on, mille üle mõelda."

Ta kinnitas, et Kiievis on praegu rahulik. "Inimesed võtavad seda kõike rahulikult ja mingit paanikat - no üldse ei ole," sõnas ta.