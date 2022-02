Putin: Kiiev peab läbirääkimisi pidama Donbassiga

Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnul peab Ukraina juhtkond konflikti üle rääkima Donbassi esindajatega. Tema sõnul on Moskva valmis NATO-ga läbirääkimisi pidama, kuid allianss ei taha arutada Venemaa peamisi julgeolekumuresid. "Aktuaalne kaamera" võttis kokku reedesed arengud.

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov ütles parlamendis, et suuremahulise invasiooni oht on suhteliselt madal, kuid Donbassi mässulised on intensiivistanud tulistamist, lootes Ukraina valitsusvägede vastulööki.

"Viimase ööpäevaga korraldas vaenlane 17. veebruaril 60 tulelööki, sealhulgas 43 keelatud relvadest, kasutades sileraudseid suurtükke, eri kaliibriga mortiire, granaadiheitjaid ning tulistades tankidest ja portatiivsetest raketiseadeldistest," rääkis minister.

Reedel kõlasid Donetskis häiresireenid. USA välis- ja kaitseministri hinnangul tuleb olla äärmiselt tähelepanelik igasuguse Venemaa katse suhtes luua eeltingimused invasiooniks. Ukraina valitsuse ülesanne on välistada tingimused eskalatsiooniks.

"See on tavaline Venemaa taktika. Alati enne trilateraalse rühma või Normandia formaadi kohtumist, igasuguse Ukraina-Venemaa sõjaga seotud suurema rahvusvahelise sündmuse eel toimuvad sündmused, mis loovad kasuliku

keskkonna Venemaa jaoks," ütles Reznikov.

Donetski ja Luganski isehakanud rahvavabariikide juhid andsid päeval korralduse tsiviilelanike evakueerimiseks Venemaale.

"Kutsun elanikke, kellel ei ole mobilisatsiooni käsku, aga ka neid, kes ei osale sotsiaal- ja tsiviilinfrastruktuuride toetamises, lahkuma Venemaa Föderatsiooni

territooriumile nii pea kui võimalik," kõneles isehakanud Luganski rahvavabariigi juht Leonid Pasetšnik.

Õhtu saabudes lendas Donetski kesklinnas õhku maastur, milles keegi viga ei saanud. Plahvatus toimus valitsushoone ees.

Kui keskpäeva paiku teatas Kreml, et ei tea evakueerimisest midagi, siis pärastlõunal andis Vladimir Putin käsu erakorraliste olukordade ministeeriumile organiseerida majutamine Donbassi põgenike jaoks. Igale põgenikule antakse 10 000 rubla.

Reedel Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenkoga kohtunud Putini hinnangul on olukord Donbassis kehvemaks muutunud.

"Kiiev peab vaid istuma läbirääkimiste laua taha Donbassi esindajatega ja koordineerima poliitilised, sõjalised, majanduslikud ja humanitaaralased meetmed konflikti lahendamiseks. Mida varem, seda parem. Kahjuks näeme Donbassis selle asemel olukorra eskaleerumist," ütles ta.

Putin ütles, et ühisõppuste aktiivne faas Valgevenes kestab 22. veebruarini ehk teisipäevani. Varem oli õppuste lõpuaeg 20. veebruar. Laupäeval vaatavad mõlemad juhid Venemaa tuumavägede õppusi.