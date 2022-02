Eesti saadetud Javelini raketid jõudsid Ukrainasse

"Javelinid on kohal. Neid tulid vastu võtma Ukraina asekaitseminister ja logistika väejuhatuse ülem. Meie koos Eesti kaitseatašeega andsime need ukrainlastele üle," ütles Kuusk ERR-ile.

Kuuse sõnul lähevad Javelinid kohe väeosadesse ja rindele. Täpset rakettide arvu, mis Ukrainasse jõudis, ei soovinud Kuusk öelda.

Olukorra kohta Kiievis ütles suursaadik, et pinged on üleval, aga kui konflikt eskaleerub, siis toimub see Ida-Ukrainas. "Seal Vene pool levitab igasuguseid valeuudiseid, Kiievis endas on tavapärane reede õhtupoolik koos nädalavahetuse eelsete ummikutega," lausus Kuusk.