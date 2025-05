USA kiitis heaks Javelini rakettide müügi Eestile

Tehingu peamine partner on USA poolt ühisettevõte Javelin Joint Venture milles osalevad ettevõtted RTX Corp ja Lockheed Martin.

Javelin (ingl. 'oda') on USA-s valmistatud kantav tankitõrjeraketisüsteem, mis on mõeldud peamiselt soomukite ja tankide hävitamiseks, selle efektiivne laskekaugus on 2-2,5 kilomeetrit.

Süsteem töötab "lase-ja-unusta" põhimõttel, mis tähendab, et tegemist on enne lasku sihtmärgile lukustuva ja autopiloodi põhimõttel toimiva tankitõrjeraketisüsteemiga. Rakett läheneb sihtmärkidele kas vertikaalselt (pealtrünnaku puhul soomustatud sihtmärkide pihta) või horisontaalselt (otserünnaku puhul hoonete ja muude objektide pihta). Raketiga on võimalik otselaskmisega rünnata ka helikoptereid. Raketi juhtimissüsteemil on iseseisev sihtmärgi jälgimisvõimekus. Raketi lõhkepea puhul on tegemist tandemlõhkepeaga.

Javelinid võeti Eesti kaitseväe relvastusse 2015. aastal.

Eesti saatis märkimisväärse hulga Javeline Ukrainale mõni nädal enne Venemaa täiemahulise rünnaku algust 2022. aasta veebruaris ning selles nähakse üht tegurit, mis aitas Ukraina vägedel peatada Vene soomusrünnaku Kiievile.