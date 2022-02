Saksamaa peatab Nord Stream 2 heakskiitmise protsessi

Olaf Scholzi sõnul tuleb Nord Stream 2 projekt Venemaa viimaste tegevuste tõttu üle vaadata, vahendas Yle AFP-d ja Reutersit.

Scholzi sõnul ei saa projekt Venemaa tegevuse tõttu Ukrainas edasi minna ning Saksamaa peatab selle. "Tänane olukord on põhimõtteliselt erinev", ütles Scholz.

Venemaa gaasimonopol Gazprom teatas juba septembris, et gaasitoru Nord Stream 2 ehitus Venemaalt Saksamaale on lõpule jõudnud. Siiski pidi see saama veel Saksamaa reguleeriva asutuse Bundesnetzagentur heakskiidu.

"See kõlab tehniliselt, kuid see on vajalik administratiivne samm ja ilma sertifitseerimata ei saa Nord Stream 2 tööd alustada," ütles Scholz.

Putin teatas esmaspäeval, et Venemaa tunnustas Ida-Ukraina separatistlikke nn Donetski ja Luganski rahvavabariike iseseisvana. Veidi hiljem allkirjastas Putin korralduse alustada seal "rahuvalve missiooni".

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles teisipäeval, et Moskva tunnustas isehakanud vabariike sellistes piirides, milles nad nad eksisteerivad ja milles nad kuulutasid välja iseseisvuse. Peskov keeldus siiski üksikasjalikumalt detailidesse laskumast, vahendas Financial Times.