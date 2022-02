Stoltenberg: Venemaal on jätkuvalt plaanis laiem sissetung Ukrainasse

Stoltenbergi märkis, et Venemaa tungis Ukrainasse sisse juba 2014. aastal ning praegu peab Ukraina kannatama edasist sissetungi.

"Kõik viitab sellele, et Venemaa jätkab Ukraina täieulatusliku ründamise plaaniga," ütles Stoltenberg pressikonverentsil.

Tema sõnul tegemist praeguse põlvkonna kõige ohtlikuma hetkega julgeolekus.

Stoltenberg kutsus Venemaad üles valima diplomaatiat ning NATO pakub Ukrainale tugevat poliitilist tuge.

"Me kutsume jätkuvalt Venemaad üles sammu tagasi astuma. Mitte kunagi pole liiga hilja mitte rünnata," lisas ta.

Stoltenbergi sõnul teeb NATO jätkuvalt kõik vajaliku, et allianssi agressiooni eest kaitsta. Ta lisas, et üle 100 NATO hävituslennuki on praegu kõrges valmisolekus.