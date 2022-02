Vene opositsioonipartei kritiseeris nn rahvavabariikide tunnustamise otsust

Rõbakovi sõnul rikub Putini otsus Helsingi leppeid ja mitmeid muid rahvusvahelisi kokkuleppeid.

Opositsioonipoliitik märkis, et Putin soovib taastada Venemaa impeeriumi 19. sajandi keskpaiga piirides, seab kahtluse alla Ukraina suveräänsuse, kuulutab Ukraina enda vaenlaseks ning vastandab Venemaa arenenud maailmale.

"Selle poliitika tagajärjeks on inimeste – nii Donbassi kui ka Venemaa elanike – kannatused, meie riigi rahvusvaheline isoleeritus, ulatuslike majanduslike ja sotsiaalsete probleemide kasv," kommenteeris Rõbakov.

Ta lisas, et Jabloko protestib nn rahvavabariikide tunnustamise vastu. Tema hinnangul pingestab tunnustamine olukorda, mis võib viia verevalamiseni.

"Vladimir Putini poliitika tugineb ainult minevikule, see eirab kaasaegse maailma tegelikkust ja jätab seetõttu Venemaa ilma tulevikust. Me ei nõustu selle poliitikaga kategooriliselt ja oleme kindlad, et varem või hiljem peame naasma läbirääkimiste protsessi Ukrainaga, rahvusvaheliste julgeolekujõudude osalusel rahuplaani arutamise juurde meie erakonna 2017. aastal pakutud eelnõu alusel," kirjutas Rõbakov.