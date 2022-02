Putin lubas teha koostööd sõltumatute riikidega postsovetlikus ruumis

President Vladimir Putin väitis esmaspäeval oma kõnes, et Ukraina riik loodi Venemaa poolt, mida kolmandad osapooled kasutavad nüüd Moskva ründamiseks. Putin lubas teisipäeval teha aga koostööd kõikide sõltumatute riikidega postsovetlikus ruumis.

Putin tunnustas esmaspäeval Ida-Ukraina isehakanud vabariikide iseseisvust. Putin väitis siis samuti, et Ukraina riik on Venemaa poolt loodud ja seadis kahtluse alla Ukraina õiguse iseseisvusele.

Putin väitis kohtumisel Aserbaidžaani liidri Ilham Alijeviga , et Venemaa ei plaani nüüd impeeriumi taastada.

"Moskva tunnustas uut geopoliitilist reaalsust pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja teeb koostööd kõikide sõltumatute riikidega postsovetlikus ruumis," ütles teisipäeval Putin.

"Me ennustasime spekulatsioone, et Venemaa kavatseb taastada oma impeeriumi keiserlike piiride sees. See ei vasta absoluutselt tegelikkusele," ütles Putin.