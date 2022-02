Putin soovitas Ukrainal loobuda NATO-ga ühinemise kavast

Vene president Vladimir Putin andis teisipäeval lühikese pressikonverentsi, kus ütles muu hulgas, et Ukraina peaks loobuma NATO-sse pürgimisest.

Putin ütles, et parim otsus, mille Ukraina saaks teha, oleks loobuda ambitsioonist liituda NATO-ga.

Putin kutsus Ukrainat üles desarmeeruma, öeldes, et "hambuni relvastatud Ukraina" on Venemaa-vastane ja vastuvõetamatu.

Putini avaldus tuli vahetult pärast seda, kui NATO juht Jens Stoltenberg oli öelnud, et Ukrainal on õigus taotleda alliansi liikmelisust.

Putin ütles pressikonverentsil ka seda, et Minski rahuprotsess on lõppenud ning enam pole sellest midagi täita. Ta süüdistas Minski lepete tühistamises Ukrainat.

Lisaks ütles Putin, et Venemaa tunnustab Ukraina separatistlikke rahvavabariike Donetski ja Luganski oblasti piirides, millest osa on praegu Ukraina valitsusvägede kontrolli all.

Enne lühikese pressikonverentsi lõpetamist ütles Putin, et ukrainlaste jutt tuumaambitsioonidest oli suunatud Venemaale ja et Moskva oleks kõigi Ukraina tuumarakettide laskeulatuses.

Putini sõnul sõltub Vene vägede paigutamine Ukrainasse ka olukorrast kohapeal.