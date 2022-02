Norstati uuring näitab Keskerakonna toetuse kerget langust

Viimase kahe nädalaga on mõnevõrra langenud Keskerakonna toetus, selgub küsitlusfirma Norstat iganädalase uuringu tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 22,7 protsenti, Reformierakonda 22 protsenti ja Keskerakonda 19,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, teatas Norstat Eesti AS kolmapäeval.

Kuigi nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud, siis viimase kahe nädalaga on mõnevõrra nõrgenenud Keskerakonna positsioon, selgub küsitlusest. Kahe nädalaga oma toetusest 1,5 protsendipunkti kaotanud Keskerakond jääb EKRE-st maha 3 ja Reformierakonnast 2,3 protsendipunktiga ning edu neljandal kohal oleva Eesti 200 ees on 1,6 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (18,1 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,6 protsenti) ning Isamaa (7,4 protsenti).

Erakonna Eestimaa Rohelised toetus kasvas nädalaga 1,6 protsendilt 1,9 protsendile.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 41,7 protsenti ja opositsioonierakondi 37,7 protsenti vastajatest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös tehtud küsitlus hõlmas perioodi 25. jaanuarist 21. veebruarini ning kokku küsitleti 4008 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks EKRE toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,3 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,81 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.