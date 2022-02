Britid nõuavad, et Meistrite liiga finaal ei toimuks Venemaal

2022. aasta Meistrite liiga finaal peaks toimuma 28. mail Peterburis. Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles, et Venemaa ei tohiks finaali võõrustada.

"Ma arvan, et see on mõeldamatu, et pärast invasiooni iseseisvasse riiki võivad Venemaal toimuda suured rahvusvahelised jalgpalliturniirid," ütles teisipäeval Johnson.

"Sel kriitilisel hetkel on ülioluline, et president Putin mõistaks, et see, mida ta teeb, on Venemaa jaoks katastroof. Venemaal oleks paaria staatus, kellel puudub võimalus korraldada jalgpalliturniire," lisas Johnson.

Suurbritannia spordiminister Nadine Dorries lubas, et arutab Meistrite liiga finaali küsimust ka jalgpalliorganisatsioonidega.

"Mul on tõsine mure Venemaal peetavate spordiürituste pärast, nagu Meistrite liiga finaal. Arutan seda asjakohaste organisatsioonidega," ütles Dorries.

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA teatas, et jälgib Ukraina kriisiga seotud olukorda tähelepanelikult.

"Seoses 2022. aasta UEFA Meistrite liiga finaaliga Peterburis jälgib UEFA olukorda pidevalt. Vajadusel tehakse kõik otsused õigel ajal," teatas UEFA.