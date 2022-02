Paet: sanktsioonid Putinit ei peata

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (RE) ütles, et kui Venemaa president Vladimir Putin on teinud otsuse hakata oma kontrollitavat territooriumi Ukrainas laiendama, siis sanktsioonid teda ei peata.

"Mina arvan seda, et tegelikult peaaegu miski, kui Putin on otsustanud ikkagi jätkata sõjategevust Ukraina territooriumil, näiteks neid oma kontrolli all olevaid alasid hakata laiendama, siis ükskõik, millised need sanktsioonid on, need teda praegusel hetkel siiski ei peata.

"Teine pool on see, et kui Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid kehtestavad praegi oma maksimumsanktsioonid ära, siis on küsimus, millega siis veel reageerida, kui Putin teeb järgmisi hulle samme," lisas ta.

Paet märkis, et kui praegu kohe kõik sanktsioonid ammendatakse, siis on küsimus, milline on edasine võimalike sanktsioonide pagas.

"Seda saab teha siis, kui ollakse täiesti veendunud, et Putin oma edasised sammud Ukrainas lõpetab, aga ma arvan, et seda veendumust täna ei ole kellelgi, et isiklikud sanktsioonid ja majanduslikud sanktsioonid oleksid need, mis Venemaa plaanid kiiresti nurjaksid," ütles ta.

Paeti sõnul on sanktsioonid piiratud ka selles mõttes, et nende kehtestamises ei osale suur osa maailma riike.