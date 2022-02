Eesti välisminister sõidab Kiievisse Ukrainale toetust avaldama

"Ühisvisiidi põhieesmärk on Balti riikide toetusavaldus Ukrainale seoses Venemaa sõjalise survega," selgitas visiidile suunduv välisminister Liimets.

"Me ei väsi kordamast, et Eesti tunnustab ja toetab igal võimalikul moel Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt kokkulepitud piirides ning Venemaa otsus tunnustada kahe Ukraina regiooni nn iseseisvust on ränk rahvusvahelise õiguse ja Minski lepete rikkumine. Eesti ei tunnusta seda otsust, nagu me ei tunnusta okupeeritud Krimmi inkorporeerimist Venemaa koosseisu."

Eesti, Läti, Leedu välisministril on Ukraina visiidi ajal plaanis kohtuda ka Ukraina parlamendi esimehe Ruslan Stefantšuki, peaminister Denõs Šmõhali ja kaitseminister Oleksi Reznikoviga.

Pärast kohtumist, 25. veebruaril, toimub Kiievis ka Eesti, Läti, Leedu ja Ukraina välisministri pressikonverents.

Sel nädalal külastas Kiievit ka president Alar Karis, kes kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja peaminister Denõs Šmõhaliga.