Putin teatas sõjategevuse alustamisest Ukrainas

"Olen võtnud vastu otsuse alustada spetsiaalset sõjalist operatsiooni inimeste kaitseks, keda on kaheksa aastat mõnitatud ja allutatud genotsiidile Kiievi režiimi poolt," ütles Putin.

Putin pöördus televisioonis peetud kõnes Ukraina sõdurite poole Ukraina idaosa "lahingutegevuse tsoonis" ja soovitas neil relvad maha panna.

Putin ütles, et sõjategevuse eesmärk ei ole Ukraina okupeerimine. Samas lisas ta, et Ukraina tuleb "demilitariseerida".

Putini pidas kõne samal ajal kui Venemaa agressiivset tegevust kogunes arutama ÜRO julgeolekunõukogu.

Putin põhjendas sõjategevuse alustamist olukorrga Donbassis, viitega ÜRO põhikirjale, föderatsiooninõukogu otsuse ning Donetski ja Luganski isehakanud "rahvavabariikide" abipalvetega.

"Meie teiega teame, et tegelik jõud on õigluses ja õiguses, mis on meie poolel," ütles Putin telepöördumises.

Mõned tunnid varem teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest piiril Ida-Ukrainaga.

CNN-i ajakirjanikud Harkivis teatasid, et kuulevad pidevalt tugevaid plahvatusi. On kinnitamata teateid ka plahvatuste helidest Kiievis, Odessas, Kramatorskis ja Donetski piirkonnas. BBC ajakirjanik Kiievis andis teada viiest või kuuest linnas kuulda olnud plahvatusest.